HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hati-Hati Timnas Indonesia U-23, Vietnam Usung Misi Pertahankan Gelar Juara di Piala AFF U-23 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |04:05 WIB
Hati-Hati Timnas Indonesia U-23, Vietnam Usung Misi Pertahankan Gelar Juara di Piala AFF U-23 2025
Timnas Vietnam U-23 sudah tiba di Indonesia jelang tampil di Piala AFF U-23 2025. (Foto: VFF)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 perlu hati-hati terhadap Vietnam U-23 jika ingin merebut gelar juara Piala AFF U-23 2025. Sebab, Vietnam U-23 tak main-main.

Vietnam U-23 bertekad pertahankan gelar juara Piala AFF U-23. Hal ini disampaikan sang pelatih, Kim Sang Sik.

Timnas Vietnam U-23 Terjebak Macet Parah Jakarta Jelang Piala AFF U-23 2025: Butuh 50 Menit untuk Jarak 5 Km!

1. Vietnam U-23 Pertahankan Gelar Piala AFF U-23 2025

Kim Sang Sik mengatakan timnya akan berusaha mempertahankan gelar juara Piala AFF U-23. Namun, hal tersebut bergantung terhadap performa timnya di lapangan.

Pada edisi 2023, Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- berhasil menjadi juara usai mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di final. Merkea menang lewat drama adu penalti 0-0 (6-5).

Kim Sang Sik mengatakan kedatangan timnya ke Indonesia bukan hanya berpartisipasi saja. Namun, dia akan berusaha membawa Vietnam menjadi juara meskipun tidak akan mudah.

"Kami ingin mengincar trofi di U-23," kata Kim Sang Sik dalam konferensi pers, Selasa 15 Juli 2025.

 

