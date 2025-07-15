Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23: Garuda Muda di Puncak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |22:05 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23: Garuda Muda di Puncak
Simak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui. Garuda Muda ada di puncak!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB. Tuan rumah menang telak 8-0!

1. Surplus 8 Gol

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jens Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Hasil ini membawa Tim Merah Putih naik ke puncak klasemen.

Timnas Indonesia U-23 kini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol superior yakni +8. Sedangkan, Brunei Darussalam U-23 langsung terlempar ke posisi juru kunci dengan nilai 0.

Posisi dua dihuni oleh Timnas Filipina U-23. Di luar dugaan, mereka mampu menundukkan Timnas Malaysia U-23 dengan skor 2-0 di laga pertama beberapa jam sebelumnya.

Untuk sementara, Indonesia unggul selisih gol atas Filipina. Sedangkan, Malaysia duduk di urutan tiga berkat kebobolan yang lebih sedikit dari Brunei.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633189/indonesia-golf-festival-2025-hadirkan-pengalaman-bermain-dan-merayakan-olahraga-yti.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Hadirkan Pengalaman Bermain dan Merayakan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/francesco_acerbi.jpg
Inter Milan Bersiap Cuci Gudang! Mkhitaryan hingga Acerbi Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement