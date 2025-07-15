Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23: Garuda Muda di Puncak

Simak klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 sudah diketahui. Garuda Muda ada di puncak!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 2025 itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (15/7/2025) malam WIB. Tuan rumah menang telak 8-0!

1. Surplus 8 Gol

Jens Raven cetak gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Jens Raven memborong enam gol (2’, 9’, 31’, 33’, 41’, 62’) ditambah sumbangsih Arkhan Fikri (20’) dan Rayhan Hannan (35’). Hasil ini membawa Tim Merah Putih naik ke puncak klasemen.

Timnas Indonesia U-23 kini mengumpulkan tiga poin dengan selisih gol superior yakni +8. Sedangkan, Brunei Darussalam U-23 langsung terlempar ke posisi juru kunci dengan nilai 0.

Posisi dua dihuni oleh Timnas Filipina U-23. Di luar dugaan, mereka mampu menundukkan Timnas Malaysia U-23 dengan skor 2-0 di laga pertama beberapa jam sebelumnya.

Untuk sementara, Indonesia unggul selisih gol atas Filipina. Sedangkan, Malaysia duduk di urutan tiga berkat kebobolan yang lebih sedikit dari Brunei.