Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Cadangan?

Jens Raven berpotensi jadi cadangan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23. (Foto: PSSI)

PREDIKSI susunan pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di laga pertama Grup A Piala AFF U-23 2025 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menantang Brunei U-23 dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (15/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg sudah menyiapkan tim secara benar. Sejak 23 Juni 2025, pelatih asal Belanda itu memimpin pemusatan latihan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Jakarta.

Gerald Vanenburg pimpin latihan Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Lantas, formasi apa yang menjadi andalan pelatih asal Belanda tersebut? Gerald Vanenburg diprediksi mengandalkan formasi 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Cahya Supriadi. Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel dan Dony Tri Pamungkas.

Kemudian di posisi tiga gelandang sejajar ada Achmad Maulana, Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan. Secara pengalaman, kualitas Arkhan Fikri dan kawan-kawan tidak perlu diragukan lagi.

Bagaimana untuk pengisi lini depan? Untuk pengisi tiga terdepan ada Victor Dethan (winger kanan), Rahmat Arjuna (winger kiri) dan Hokky Caraka (penyerang tengah).