Pelatih Arema FC Angkat Bicara soal Regulasi Baru 11 Pemain Asing di Super League

MALANG – Pelatih Arema FC, Marcos Santos, bereaksi usai regulasi baru di Super League atau Liga 1 memutuskan memperbolehkan 11 pemain asing untuk setiap klub. Ia tak ingin terlalu cepat mengambil keputusan usai munculnya regulasi itu.

Marcos Santos tak mau buru-buru merekrut pemain-pemain asing baru. Apalagi, saat ini Arema FC sudah memiliki 9 pemain asing yang sudah direkrut jelang musim 2025-2026.

1. Arema FC Sudah Miliki 9 Pemain Asing

Dari 9 pemain asing Arema FC saat ini, empat pemain di antaranya merupakan muka baru. Mereka adalah Paulinho Moccelin, Valdeci Moreira, Odivan Koerich, dan bek tengah Yann Motta Pinto.

Sementara itu, empat pemain lainnya merupakan muka lama. Mereka adalah Lucas Frigeri, Thales Nathanael Lira, Julian Guevara, Pablo Oliveira, dan Dalberto Luan. Artinya, jika kuota pemain asing maksimal ada 11, Arema FC masih perlu menambah dua pemain asing lagi.

2. Ogah Buru-Buru Tambah Pemain Asing

Marcos Santos menyatakan saat ini dirinya masih melihat kinerja para pemain asing dan pemain yang dimiliki Singo Edan terlebih dahulu. Karena itu, ia masih menyesuaikan apakah perlu penambahan pemain asing lagi atau tidak.

"Untuk membuka peluang menambah pemain asing atau tidak, saya sebagai pelatih, saya harus tahu bagaimana cara bekerja dengan kondisi ini,” kata Marcos Santos, saat dikonfirmasi pada Senin 14 Juli 2025.