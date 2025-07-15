Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Arema FC Angkat Bicara soal Regulasi Baru 11 Pemain Asing di Super League

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |03:05 WIB
Pelatih Arema FC Angkat Bicara soal Regulasi Baru 11 Pemain Asing di Super League
Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Pelatih Arema FC, Marcos Santos, bereaksi usai regulasi baru di Super League atau Liga 1 memutuskan memperbolehkan 11 pemain asing untuk setiap klub. Ia tak ingin terlalu cepat mengambil keputusan usai munculnya regulasi itu.

Marcos Santos tak mau buru-buru merekrut pemain-pemain asing baru. Apalagi, saat ini Arema FC sudah memiliki 9 pemain asing yang sudah direkrut jelang musim 2025-2026.

Profil Paulinho Moccelin, Pemain Arema FC yang Bikin Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United

1. Arema FC Sudah Miliki 9 Pemain Asing

Dari 9 pemain asing Arema FC saat ini, empat pemain di antaranya merupakan muka baru. Mereka adalah Paulinho Moccelin, Valdeci Moreira, Odivan Koerich, dan bek tengah Yann Motta Pinto.

Sementara itu, empat pemain lainnya merupakan muka lama. Mereka adalah Lucas Frigeri, Thales Nathanael Lira, Julian Guevara, Pablo Oliveira, dan Dalberto Luan. Artinya, jika kuota pemain asing maksimal ada 11, Arema FC masih perlu menambah dua pemain asing lagi.

2. Ogah Buru-Buru Tambah Pemain Asing

Marcos Santos menyatakan saat ini dirinya masih melihat kinerja para pemain asing dan pemain yang dimiliki Singo Edan terlebih dahulu. Karena itu, ia masih menyesuaikan apakah perlu penambahan pemain asing lagi atau tidak.

"Untuk membuka peluang menambah pemain asing atau tidak, saya sebagai pelatih, saya harus tahu bagaimana cara bekerja dengan kondisi ini,” kata Marcos Santos, saat dikonfirmasi pada Senin 14 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/49/3168160/persija_jakarta-FpMZ_large.jpg
Belum Puas Persija Jakarta di Puncak Klasemen, Mauricio Souza Soroti Lini Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/49/3161775/persib_bandung-JFmo_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/49/3158032/persija_jakarta-yqhR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Cuma Targetkan Juara di Super League 2025-2026, Siap Orbitkan Pemain Muda Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/49/3157243/bojan_hodak-hOG4_large.jpg
Jelang Musim 2025-2026 Bergulir, Bojan Hodak Klaim Skuad Persib Bandung Sudah Makin Kompak
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632635/hasil-bwf-world-junior-championships-2025-bungkam-wakil-jepang-zaki-ubaidillah-tembus-16-besar-wcv.webp
Hasil BWF World Junior Championships 2025: Bungkam Wakil Jepang, Zaki Ubaidillah Tembus 16 Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/atlet_garbha_presisi_polri_kembali_menorehkan_pres.jpg
Atlet Garbha Presisi Polri Borong Medali di PON Bela Diri 2025 Kudus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement