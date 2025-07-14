Bawa Pemain Berstatus Mahasiswa, Pelatih Filipina Tak Gentar Hadapi Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Pelatih Timnas Filipina U-23, Garrath McPherson, memasukkan beberapa pemain yang masih berstatus mahasiswa di Piala AFF U-23 2025. Namun, ia tak gentar bersaing menghadapi Timnas Malaysia U-23 di laga pembuka.

Filipina U-23 tergabung dalam Grup A bersama Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23, dan Brunei Darussalam U-23. Skuad muda The Azkals membawa kekuatan yang cukup menarik di ajang bergengsi se-Asia Tenggara ini.

1. Bawa 6 Mahasiswa

Timnas Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@pmnft_official)

McPherson membawa 23 pemain. Namun yang menariknya, beberapa di antaranya masih menimba ilmu di perguruan tinggi dan bermain di Liga Mahasiswa.

“Skuad kami terdiri dari 23 pemain muda. Kami punya enam atau tujuh pemain yang main di universitas, itu keputusan saya,” kata McPherson dalam konferensi pers, Senin (14/7/2025).

Kendati begitu, pria berpaspor Australia tersebut menegaskan pemain yang berasal dari kampus memiliki kualitas apik seperti profesional. Ia tak sabar melihat aksi para pemain Filipina U-23 di Piala AFF U-23 2025.

“Tapi itu tidak berarti kekurangan kualitas. Hanya saja memang perjalanan mereka berbeda. Jadi saya tidak sabar melihat apa yang bisa mereka lakukan,” terang McPherson.