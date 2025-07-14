Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Siap Jadi Tumpuan

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |14:02 WIB
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 23 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah resmi diumumkan. Sejumlah pemain bintang dipastikan masuk skuad, termasuk Jens Raven, yang siap jadi tumpuan di lini depan.

Diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan segera memulai perjalanannya di Piala AFF U-23 2025 yang berlangsung di Tanah Air. Laga perdana akan dilakoni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada besok, Selasa 15 Juli 2025.

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. 23 Pemain Timnas Indonesia U-23 Diumumkan

Daftar final 23 pemain Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2025 diumumkan PSSI pada Senin (14/7/2025) siang WIB. Para pemain ini dipilih sang pelatih, Gerald Vanenburg, usai melakukan pemusatan latihan (TC) sejak bulan lalu.

Dari daftar yang dirilis, sejumlah talenta muda Indonesia turut dipanggil. Di lini serang, Gerald Vanenburg memiliki Jens Raven, Hokky Caraka, hingga Rahmat Arjuna.

Kemudian, beralih ke pemain sayap, ada 4 pemain yang masuk skuad, yakni Dominikus Dion, Victor Dethan, Althaf Indie, dan Yardan Yafi. Ada juga 5 pemain gelandang yang diboyong Gerald Vanenburg ke Piala AFF U-23 2025. Mereka adalah Robi Darwis, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, dan Firman Juliansyah.

Di lini belakang, Gerald Vanenburg memilih pemain-pemain berpengalaman. Ada Dony Tri Pamungkas, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferarri, hingga Kakang Rudianto.

Pada sektor penjaga gawang, deretan pemain muda terbaik Tanah Air siap unjuk kekuatan. Ada M. Ardiansyah, Cahya Supriadi, dan Daffa Fasya.

 

