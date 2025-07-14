7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicueki Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025

SHIN Tae-yong pernah memimpin Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023. Mayoritas personel saat itu adalah kelahiran 2003 dan 2004. Secara usia, pemain-pemain jebolan Piala Asia U-20 2023 sejatinya dapat diandalkan pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025.

Namun, faktanya tidak semua pemain yang diandalkan Shin Tae-yong pada 2023, tenaganya dimanfaatkan Gerald Vanenbburg di Piala AFF U-23 2025. Menurut penelusuran Okezone, ada tujuh pemain Shin Tae-yong di Piala Asia U-20 2023 yang dicueki Gerald Vanenburg.

Dzaky Asraf tak disertakan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Sebanyak tujuh pemain yang dimaksud adalah Dzaky Asraf, Hugo Samir, Ronaldo Kwateh, Frengky Missa, Cecep Ferdiansyah, Sulthan Zaky dan Alfriyanto Nico. Nama-nama ini rutin menghiasi starting XI Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023. Ambil contoh Dzaky Asraf yang selalu turun sebagai starter saat Timnas Indonesia U-20 tumbang 0-2 dari Irak, menang 1-0 atas Suriah serta bermain 0-0 dengan Uzbekistan di Grup A Piala Asia U-20 2023.

1. Cuma Frengky Missa yang Diberi Kesempatan

Dari tujuh pemain di atas, cuma Frengky Missa yang diberi kesempatan Gerald Vanenburg untuk unjuk gigi di hadapannya. Pemain Bhayangkara FC itu dipanggil Gerald Vanenburg untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025.

Namun, beberapa hari sebelum turnamen dimulai, eks pemain Persija Jakarta itu dicoret Gerald Vanenburg. Alhasil, Frengky Missa sudah dipastikan absen di Piala AFF U-23 2025.

2. Masih Ada yang Diandalkan Gerald Vanenburg

Meski begitu, bukan berarti tak ada satu pun jebolan Piala Asia U-20 2023 yang diandalkan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025. Masih ada beberapa nama seperti Cahya Supriadi, Daffa Fasya, Muhammad Ferarri Dony Tri Pamungkas, Achmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Scheunemann, Arkhan Fikri, Robi Darwis, dan Hokky Caraka yang disertakan pelatih 61 tahun tersebut.