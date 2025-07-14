Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicueki Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |12:55 WIB
7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicueki Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025
7 pemain kesayangan Shin Tae-yong tidak disertakan Gerald Vanenburg ke Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong pernah memimpin Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023. Mayoritas personel saat itu adalah kelahiran 2003 dan 2004. Secara usia, pemain-pemain jebolan Piala Asia U-20 2023 sejatinya dapat diandalkan pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025.

Namun, faktanya tidak semua pemain yang diandalkan Shin Tae-yong pada 2023, tenaganya dimanfaatkan Gerald Vanenbburg di Piala AFF U-23 2025. Menurut penelusuran Okezone, ada tujuh pemain Shin Tae-yong di Piala Asia U-20 2023 yang dicueki Gerald Vanenburg.

Dzaky Asraf tak disertakan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
Dzaky Asraf tak disertakan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

Sebanyak tujuh pemain yang dimaksud adalah Dzaky Asraf, Hugo Samir, Ronaldo Kwateh, Frengky Missa, Cecep Ferdiansyah, Sulthan Zaky dan Alfriyanto Nico. Nama-nama ini rutin menghiasi starting XI Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023. Ambil contoh Dzaky Asraf yang selalu turun sebagai starter saat Timnas Indonesia U-20 tumbang 0-2 dari Irak, menang 1-0 atas Suriah serta bermain 0-0 dengan Uzbekistan di Grup A Piala Asia U-20 2023.

1. Cuma Frengky Missa yang Diberi Kesempatan

Dari tujuh pemain di atas, cuma Frengky Missa yang diberi kesempatan Gerald Vanenburg untuk unjuk gigi di hadapannya. Pemain Bhayangkara FC itu dipanggil Gerald Vanenburg untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-23 jelang Piala AFF U-23 2025.

Namun, beberapa hari sebelum turnamen dimulai, eks pemain Persija Jakarta itu dicoret Gerald Vanenburg. Alhasil, Frengky Missa sudah dipastikan absen di Piala AFF U-23 2025.

2. Masih Ada yang Diandalkan Gerald Vanenburg

Meski begitu, bukan berarti tak ada satu pun jebolan Piala Asia U-20 2023 yang diandalkan Gerald Vanenburg di Piala AFF U-23 2025. Masih ada beberapa nama seperti Cahya Supriadi, Daffa Fasya, Muhammad Ferarri  Dony Tri Pamungkas, Achmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Scheunemann, Arkhan Fikri, Robi Darwis, dan Hokky Caraka yang disertakan pelatih 61 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/artem_dolgopyat.jpg
Banding Ditolak CAS Mentah-Mentah, 6 Atlet Israel Resmi Cuma Jadi Penonton di Kejuaraan Dunia Senam 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement