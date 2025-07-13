Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang Telak, Garuda Muda?

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Akankah Garuda Muda menang telak?

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Brunei Darussalam U-23 itu merupakan matchday satu Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam WIB.

1. Hanya Juara Grup

Timnas Indonesia U-23 berlatih di Stadion Madya, Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Selain Brunei, Indonesia tergabung dengan Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Filipina U-23. Kemenangan tentu sangat berarti di setiap pertandingan.

Sebab, hanya juara grup yang akan melaju ke babak semifinal, ditambah satu runner-up terbaik dari tiga grup. Maka dari itu, Indonesia wajib setidaknya meraup tiga poin dari tiga laga.

Apalagi, khusus di Grup A yang berisi empat tim, laga melawan juru kunci klasemen tidak akan dihitung dalam penentuan runner-up terbaik. Penting untuk bisa menang lawan Brunei yang kemungkinan bakal finis di posisi empat.

Untuk edisi kali ini, Indonesia akan dipimpin oleh pelatih Gerald Vanenburg. Pria asal Belanda itu punya tugas tak mudah lantaran ditargetkan menjadi juara.