HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Potensi Jumpa Timnas Indonesia, Graham Arnold Tak Gentar: Oktober Irak Lolos Piala Dunia 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |21:18 WIB
Potensi Jumpa Timnas Indonesia, Graham Arnold Tak Gentar: Oktober Irak Lolos Piala Dunia 2026!
Timnas Indonesia vs Timnas Irak. (Foto: Okezone)
A
A
A

PELATIH Timnas Irak, Graham Arnold, tegaskan tak gentar hadapi Timnas Indonesia ataupun lawan lain di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia yakin Irak bakal lolos ke Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025.

Arnold begitu percaya diri dengan kiprah Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- karena persiapan matang bakal dilakukan timnya. Kini, Irak pun masih menanti lawannya di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Irak naik 10 peringkat di ranking FIFA gara-gara rutin mengalahkan Timnas Indonesia Heru Haryono Okezone

1. Tatap Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Irak akan bersaing di babak keempat dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nantinya, keenam tim ini akan terbagi dalam dua grup. Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah babak keempat.

Artinya, Irak dipastikan bakal satu grup bersama Arab Saudi atau Qatar. Kemudian untuk satu tim lainnya, Singa Mesopotamia berpotensi menghadapi Timnas Indonesia dan Oman yang menempati Pot 3 untuk undian babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

2. Ogah Ciut

Arnold pun tidak risau soal calon lawan yang akan dihadapi Irak di babak keempat. Satu hal yang pasti, juru taktik asal Australia ini optimistis bisa membawa Singa Mesopotamia ke panggung dunia pada Oktober 2025.

"Saat saya masih melatih Australia, saya selalu waspada jika harus menghadapi Irak. Saya yakin semua tim juga menghormati Singa Mesopotamia,” kata Arnold, dilansir dari Winwin, Sabtu (12/7/2025).

“Soal siapa lawan di playoff, apakah Arab Saudi atau Qatar, itu tidak penting. Keduanya tim hebat. Kami percaya pada peluang kami. Saya katakan sekarang: Oktober adalah bulan lolos ke Piala Dunia,” tegasnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
