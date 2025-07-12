Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang vs China di Piala EAFF 2025: Setelah Bantai Timnas Indonesia, Samurai Biru Masih Menggila!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |19:23 WIB
Hasil Timnas Jepang vs China di Piala EAFF 2025: Setelah Bantai Timnas Indonesia, Samurai Biru Masih Menggila!
Timnas Jepang menang 2-0 atas China di Piala EAFF 2025. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

HASIL Tim Nasional (Timnas) Jepang vs Timnas China di matchday kedua Piala EAFF 2025 atau Piala AFF Asia Timur telah rampung. Bermain di Stadion Yongin Mireu, Yongin, Korea Selatan pada Sabtu (12/7/2025) malam WIB, Jepang menang 2-0!

Gol-gol kemenangan skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- dicetak Mao Hosoya di menit 11 dan Henry Heroki Mochizuki (63’). Berkat kemenangan ini, Timnas Jepang racikan Hajime Moriyasu naik ke puncak klasemen putaran terakhir Piala EAFF 2025 dengan enam angka.

Starting XI Timnas Jepang saat menang 2-0 atas China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
Starting XI Timnas Jepang saat menang 2-0 atas China. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Koleksi enam angka milik Jepang sama persis dengan Korea Selatan di posisi dua. Namun, Yuto Nagatomo dan kawan-kawan berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +7 berbanding +5 milik skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan.

1. Jepang vs Korea Selatan Laga Penentuan Juara

Laga pamungkas Piala EAFF 2025 mempertemukan Korea Selatan vs Jepang pada Selasa, 15 Juli 2025 malam 17.30 WIB. Jepang hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci gelar juara, sedangkan Korea Selatan wajib menang.

Di ajang ini, Jepang dan Korea Selatan sama-sama menurunkan pemain pelapis. Terbukti dari 26 pemain yang dibawa Hajime Moriyasu ke Piala EAFF 2025, 15 di antaranya berstatus pemain debutan.

Bagaimana dengan Korea Selatan? Dari 26 yang disertakan pelatih Hong Myung-bo, 12 di antaranya berstatus 0 caps.

 

Halaman:
1 2
      
