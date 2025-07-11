Hasil Timnas Korea Selatan vs Hong Kong di Piala EAFF 2025: Taeguk Warriors Menang 2-0!

HASIL Timnas Korea Selatan vs Hong Kong di Piala EAFF E-1 2025. Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Timnas Korea Selatan vs Hong Kong digelar di Yongin Mireu Stadium, Yongin, pada Jumat (11/7/2025) malam WIB. Dua gol Timnas Korea Selatan dicetak oleh Kang Sang-yoon (27’) dan Lee Ho-jae (67’).

Hasil ini membuat Korea Selatan ada di puncak klasemen babak final Piala EAFF 2025. Mereka mengemas 6 poin dengan selisih gol +5 dari dua laga yang telah dijalani.

Piala EAFF E-1 2025 sebelumnya dikenal sebagai Kejuaraan Sepakbola Asia Timur. Turnamen ini diikuti negara-negara anggota Federasi Sepakbola Asia Timur (EAFF).

Di EAFF E-1 2025, tidak ada laga final untuk penentuan juara. Tim yang menempati peringkat teratas pada klasemen akhirlah yang akan keluar sebagai kampiun. Karena itu, jumlah gol bakal penting untuk setiap tim.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan langsung intens tebar serangan di awal laga. Tetapi, sejumlah serangan mereka gagal berbuah manis karena solidnya kinerja pemain Hong Kong di lini belakang.

Baru pada menit ke-27, Korea Selatan akhirnya pecah kebuntuan. Ialah Kang Sang-yoon yang catatkan namanya di papan skor. Tendangannya gagal dihalau Yapp Hung Fai. Skor berubah jadi 1-0.

Setelah itu, Korea Selatan masih terus-terusan menyerang Hong Kong. Namun, serangan mereka masih kurang efektir.

Hong Kong pun benar-benar kesulitan meladeni permainan Korea Selatan. Mereka tak bisa melancarkan serangan balik yang membuat rivalnya itu kesulitan. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.