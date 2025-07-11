Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Ikut Bangga Peringkat Timnas Indonesia Melejit di Ranking FIFA: Merangkak ke 118 Dunia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |18:45 WIB
FIFA Ikut Bangga Peringkat Timnas Indonesia Melejit di Ranking FIFA: Merangkak ke 118 Dunia!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) turut soroti peringkat Timnas Indonesia melejit di ranking FIFA. FIFA ikut bangga Timnas Indonesia kini naik ke urutan 118 dunia.

Ya, Timnas Indonesia kembali mendapatkan sorotan dunia internasional berkat pencapaian positif yang diraih. Di bawah asuhab Patrick Kluivert, Timnas Indonesia baru saja naik peringkat drastis di ranking FIFA berkat penampilan pada Juni 2025.

fifa soroti timnas indonesia

1. Peringkat Timnas Indonesia Melejit di Ranking FIFA

Peringkat Timnas Indonesia melejit di ranking FIFA dengan naik lima peringkat. Kini, dari urutan ke-123, skuad Garuda bertengger di posisi ke-118 pada ranking FIFA.

Akun Instagram Piala Dunia @fifaworldcup pun turut beri sorotan. Mereka langsung bereaksi dengan pencapaian Timnas Indonesia dengan mengunggah foto Timnas Indonesia dengan caption yang soroti pencapaia manis itu.

"Merangkak naik ke peringkat 118 dunia," tulis akun @fifaworldcup.

2. Ramai Dikomentari Netizen

Unggahan itu sudah disukai lebih dari 43 ribu pengguna Instagram. Selain itu, banyak juga netizen Indonesia yang memberikan komentar di unggahan akun Piala Dunia itu.

"Tidak sabar naik ranking 50," tulis akun @an**.

"Tanda-tanda masuk Piala Dunia," tulis akun @hen**

"Curiga adminya orang Depok," tulis akun @mar**

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
