HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Dinanti

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:33 WIB
4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Dinanti
Timnas Indonesia siap tempur di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia sedang menunggu siapa lawan mereka di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Sebanyak enam negara akan bertarung di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Oman dan Timnas Indonesia. Enam negara ini dibagi ke dalam tiga pot berdasarkan ranking khusus yang dikeluarkan AFC pada Juni 2025.

Hasilnya pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2 (Irak dan UEA) dan pot 3 (Oman dan Timnas Indonesia). Nantinya enam negara itu ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara.

Hanya juara di masing-masing grup (dua negara) yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Qatar dan Arab Saudi diuntungkan karena AFC menunjuk mereka sebagai tuan rumah! Lantas, siapa saja calon lawan Timnas Indonesia di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Berikut 4 negara calon lawan Timnas Indonesia di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

1. Timnas Arab Saudi

timnas bahrain vs timnas arab saudi foto ig @saudint

Berhubung berada di pot 3, Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1 dan 2. Salah satu lawan yang berpotensi dihadapi Timnas Indonesia adalah Arab Saudi. Jika bersua Arab Saudi, peluang skuad Garuda meraih angka cukup besar.

Di bawah asuhan Herve Renard, skuad Green Falcons -julukan Arab Saudi- tidak tampil konsisten. Selain pernah kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Arab Saudi juga tumbang 1-2 dari Australia di kandang sendiri dalam laga terbaru.

2. Timnas Qatar

Timnas Qatar menang 2-1 atas India @qfa

Sulit mengalahkan Qatar di kandang mereka. The Maroons -julukan Qatar- sering mengalahkan tim-tim kuat saat mentas di kandang, Beberapa negara top yang dihajar Qatar adalah tiga tim yang sudah dipastikan lolos Piala Dunia 2026, yakni, Qatar, Iran dan Yordania.

Bahkan Iran dua kali dikalahkan Qatar. Momen itu terjadi di semifinal Piala Asia 2023 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, sanggup mengatasi perlawanan Qatar, Timnas Indonesia?

 

Halaman:
1 2
      
