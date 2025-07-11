2 Negara Asia Tenggara yang Ranking FIFA-nya Anjlok per Juli 2025, Nomor 1 Vietnam!

Dua negara Asia Tenggara ini ranking FIFA-nya anjlok per Juli 2025 termasuk Timnas Vietnam (Foto: VFF)

BERIKUT dua negara Asia Tenggara yang ranking FIFA-nya anjlok per Juli 2025. Salah satunya adalah Timnas Vietnam!

FIFA sudah merilis update ranking pada Kamis 10 Juli 2025. Sebagian besar negara-negara Asia Tenggara mengalami kenaikan termasuk Timnas Indonesia yang naik lima anak tangga ke posisi 118.

Ranking FIFA Timnas Indonesia membaik (Foto: PSSI)

Selain Indonesia, negara seperti Timnas Filipina dan Timnas Timor Leste juga naik. Hal tersebut tak terlepas dari hasil yang diraih pada FIFA Matchday Juni 2025.

Sayangnya, tidak semua negara Asia Tenggara mengalami kenaikan peringkat. Ada dua kesebelasan yang bisa dibilang anjlok pada Juli 2025. Siapa saja mereka?

2 Negara Asia Tenggara yang Ranking FIFA-nya Anjlok per Juli 2025

1. Timnas Vietnam

Timnas Malaysia vs Timnas Vietnam (Foto: VFF)

Negara satu ini mengalami penurunan peringkat yang drastis. Vietnam terjerembab dari urutan 108 ke 113 di ranking FIFA terbaru.

Hal ini tidak terlepas dari hasil buruk yang diraih pada Juni 2025. The Golden Star Warriors menelan kekalahan telak 0-4 dari Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Gara-gara hasil itu, Vietnam kehilangan 13,01 poin di ranking FIFA. Mereka kini mengumpulkan 1.169,92 poin.