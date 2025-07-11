Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Lewati Thailand dan Vietnam Bukan Sekadar Mimpi!

UPDATE ranking FIFA Tim Nasional (Timnas) Indonesia hari ini, Jumat (11//7/2025) sudah dirilis. Timnas Indonesia kini menempati posisi 118 dunia dan menduduki peringkat tiga jika dibandingkan negara Asia Tenggara lain.

Timnas Indonesia berada di bawah Thailand yang menempati peringkat 102 dunia dan juga Vietnam (114). Melihat perkembangan yang ditunjukkan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menyalip ranking FIFA Thailand dan Vietnam bukanlah mimpi.

Ranking FIFA Timnas Indonesia terus meroket. (Foto: PSSI)

Medio pertengahan 2021 atau ketika sepakbola internasional mulai diizinkan berputar di masa Covid-19, ranking FIFA Timnas Indonesia bak bumi dan langit jika dibandingkan Thailand dan Vietnam. Ambil contoh pada Mei 2021. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 173 dunia.

Timnas Indonesia kalah jauh dari Vietnam yang menduduki posisi 92 dunia dan Thailand (106). Lima tahun berlalu, ranking FIFA Timnas Indonesia sudah mendekati Thailand dan Vietnam.

Sempat terpaut 81 peringkat dari Vietnam, Timnas Indonesia kini hanya tertinggal empat anak tangga dari skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Sementara dengan Thailand, Timnas Indonesia hanya tertinggal 16 posisi, dari yang awalnya terpaut 67 posisi.

1. Timnas Indonesia Menggila di Dua Ajang

Lantas, apa kunci ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis dalam lima tahun terakhir? Hasil di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi alasannya.