Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Lewati Thailand dan Vietnam Bukan Sekadar Mimpi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |09:14 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Lewati Thailand dan Vietnam Bukan Sekadar Mimpi!
Timnas indonesia siap kejar ranking FIFA Vietnam dan Thailand. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Tim Nasional (Timnas) Indonesia hari ini, Jumat (11//7/2025) sudah dirilis. Timnas Indonesia kini menempati posisi 118 dunia dan menduduki peringkat tiga jika dibandingkan negara Asia Tenggara lain.

Timnas Indonesia berada di bawah Thailand yang menempati peringkat 102 dunia dan juga Vietnam (114). Melihat perkembangan yang ditunjukkan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menyalip ranking FIFA Thailand dan Vietnam bukanlah mimpi.

Ranking FIFA Timnas Indonesia terus meroket. (Foto: PSSI)
Ranking FIFA Timnas Indonesia terus meroket. (Foto: PSSI)

Medio pertengahan 2021 atau ketika sepakbola internasional mulai diizinkan berputar di masa Covid-19, ranking FIFA Timnas Indonesia bak bumi dan langit jika dibandingkan Thailand dan Vietnam. Ambil contoh pada Mei 2021. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 173 dunia.

Timnas Indonesia kalah jauh dari Vietnam yang menduduki posisi 92 dunia dan Thailand (106). Lima tahun berlalu, ranking FIFA Timnas Indonesia sudah mendekati Thailand dan Vietnam.

Sempat terpaut 81 peringkat dari Vietnam, Timnas Indonesia kini hanya tertinggal empat anak tangga dari skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Sementara dengan Thailand, Timnas Indonesia hanya tertinggal 16 posisi, dari yang awalnya terpaut 67 posisi.

1. Timnas Indonesia Menggila di Dua Ajang

Lantas, apa kunci ranking FIFA Timnas Indonesia meroket drastis dalam lima tahun terakhir? Hasil di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi alasannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176065/patrick_kluivert_pernah_menjadi_pelatih_curacao_pada_2015_2016_dan_2021_pssi-bSdA_large.jpg
Ditinggal Patrick Kluivert, Timnas Curacao di Ambang Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176055/patrick_kluivert_diminta_bawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_jika_gagal_lolos_piala_dunia-eBSm_large.jpg
Patrick Kluivert Diminta Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 jika Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176054/masyarakat_indonesia_lebih_khawatir_strategi_patrick_kluivert_ketimbang_wasit_ma_ning_pssi-DNdn_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Khawatir Strategi Patrick Kluivert ketimbang Wasit Ma Ning yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak Terbaru di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement