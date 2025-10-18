Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?

MASYARAKAT Indonesia lebih setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze untuk jadi pelatih Timnas Indonesia? Pertanyaan itu menarik untuk dibahas mengingat keduanya masuk dalam rumor pelatih Garuda selanjutnya.

Ya, kursi panas pelatih Timnas Indonesia resmi kosong setelah PSSI memecat Patrick Kluivert dan gerbong kepelatihannya pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pemutusan kerja sama ini dilakukan menyusul kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026.

Kini, fokus publik dan federasi tertuju pada dua nama calon kuat yang ramai dibicarakan: Louis van Gaal, pelatih kawakan asal Belanda, dan Timur Kapadze, arsitek muda asal Uzbekistan yang sedang naik daun.

Dua sosok dengan profil dan latar belakang yang sangat berbeda ini menjadi perdebatan hangat di kalangan pecinta sepakbola Tanah Air. Siapa di antara mereka yang paling pantas memimpin revolusi baru Timnas Indonesia? Untuk menentukan pilihan, mari simak perbandingan rekam jejak kedua pelatih.

1. Rekam Jejak Louis van Gaal vs Timur Kapadze

Louis van Gaal dikenal sebagai salah satu pelatih dengan koleksi trofi paling mentereng di Eropa. Sejak memulai karier kepelatihan di usia 40 tahun (1991), Van Gaal telah mengukir sejarah bersama klub-klub raksasa. Periode emasnya terjadi saat membesut Ajax Amsterdam (1991-1997), di mana ia menyumbangkan 11 trofi, termasuk gelar Liga Champions 1994-1995.

Kiprahnya berlanjut di Barcelona, memenangkan lima trofi termasuk dua gelar Liga Spanyol. Ia juga sukses membawa AZ Alkmaar menjuarai Eredivisie 2008-2009, meraih empat trofi bersama Bayern Munich (termasuk Bundesliga 2009-2010), dan terakhir memenangkan Piala FA 2014-2015 bersama Manchester United.

Louis van Gaal

Lalu di level timnas, Van Gaal pernah membawa Belanda finis ketiga di Piala Dunia 2014 dan mencapai perempatfinal Piala Dunia 2022. Namun, faktor usia, yang mana kini umurnya sudah 74 tahun, dan kondisi kesehatan yang sempat membuatnya rehat panjang menjadi catatan.

Di sisi lain, Timur Kapadze adalah sosok yang mewakili generasi pelatih baru Asia. Pelatih asal Uzbekistan ini mencuat berkat prestasi manisnya bersama Timnas Uzbekistan.

Dilansir dari Transfermarkt, Kapadze memiliki catatan 66 kemenangan, 44 hasil imbang, dan 48 kekalahan dari total 158 laga, dengan tim asuhannya mencetak 250 gol dan kebobolan 166 gol.