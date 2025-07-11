Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Sindir Timnas Indonesia Usai Harimau Malaya Melesat di Ranking FIFA, Begini Katanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:40 WIB
Masyarakat Malaysia Sindir Timnas Indonesia Usai Harimau Malaya Melesat di Ranking FIFA, Begini Katanya!
Timnas Malaysia kini menempati peringkat 125 dunia. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia di media sosial heboh setelah Tim Nasional (Timnas) Malaysia melesat enam posisi di ranking FIFA Juli 2025 (naik dari peringkat 131 ke 125 dunia). Saking senangnya, beberapa netizen Malaysia menyindir Timnas Indonesia, termasuk akun Instagram @nurul_bynoon.

“Tak perlu lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun masih bisa naik enam tangga. Tak perlu ketar-ketir ya om,” tulis akun @nurul_bynoon, mengomentari unggahan @ekorharimaumalaya soal melesatnya ranking FIFA Timnas Malaysia.

Masyarakat Malaysia heboh ranking FIFA Timnas Malaysia melesat tajam. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)
Masyarakat Malaysia heboh ranking FIFA Timnas Malaysia melesat tajam. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

1. Lesatan Paling Drastis

Ketimbang negara Asia Tenggara mana pun pada Juli 2025, ranking FIFA Timnas Malaysia paling melesat. Setelah bermain 1-1 dengan Cape Verde di laga uji coba dan menang 3-0 atas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2027, skuad asuhan Peter Cklamovski itu mendapatkan tambahan 14,91 poin di ranking FIFA.

Di saat ranking FIFA Malaysia meroket, Thailand dan Vietnam justru mengalami penurunan posisi. Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- turun tiga posisi dari peringkat 99 ke 102 dunia. Penyebab posisi Thailand turun karena mereka kalah 1-3 dari Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Penurunan posisi juga dialami Vietnam, yang mana turun empat anak tangga dari peringkat 109 ke 113 dunia. Vietnam turun posisi karena dihajar Malaysia 0-3.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Efek menang 1-0 atas China di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia naik lima posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia.

 

Halaman:
1 2
      
