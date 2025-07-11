Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Asing yang Resmi Didatangkan Persija Jakarta Jelang Super League 2025-2026, Nomor 1 Gelandang Serbabisa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:09 WIB
2 Pemain Asing yang Resmi Didatangkan Persija Jakarta Jelang Super League 2025-2026, Nomor 1 Gelandang Serbabisa
Berikut dua pemain asing yang resmi didatangkan Persija Jakarta jelang Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BERIKUT dua pemain asing yang resmi didatangkan Persija Jakarta jelang Super League 2025-2026. Salah satunya adalah gelandang serbabisa!

Persija melepas empat legiun asingnya ketika musim 2024-2025 berakhir. Mereka adalah Pablo Andrade, Ondrej Kudela, Marko Simic, dan Maciej Gajos.

Skuad Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Praktis Persija hanya memiliki Ryo Matsumura, Carlos Eduardo, dan Gustavo Almeida, jelang Super League 2025-2026 bergulir. Mereka perlu merekrut sebanyak mungkin pemain untuk memenuhi kuota 11 legiun asing.

Sejauh ini, Persija baru mendapat dua nama di bursa transfer. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Asing yang Resmi Didatangkan Persija Jakarta Jelang Super League 2025-2026

1. Van Basty Sousa

Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)

Pemain satu ini merupakan rekrutan asing pertama Persija di bursa transfer. Sousa didatangkan secara gratis usai dilepas oleh Nautico yang berlaga di kasta ketiga Liga Brasil (Serie C).

Pemain berusia 30 tahun ini berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun, Sousa termasuk pesepakbola serbisa lantaran mampu diturunkan di berbagai posisi.

 

