HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persijap Jepara vs Bali United di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |21:07 WIB
Hasil Persijap Jepara vs Bali United di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 2-1
Bali United menang 2-1 atas Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

JEPARA – Hasil Persijap Jepara vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Pertandingan di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Minggu (19/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Serdadu Tridatu.

Dua gol Bali United dihasilkan oleh Kadek Agung (45’) dan Jordy Bruijn (87’). Sedangkan, satu-satunya gol Persijap dicetak Carlos Franca (85’).

Persijap Jepara vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persijap Jepara vs Bali United (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Persijap Jepara dan Bali United memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Hal itu dikarenakan kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Memasuki pertengahan babak pertama, Persijap dan Bali United sudah menciptakan sejumlah peluang. Akan tetapi, belum mampu mencetak gol.

Bali United mampu unggul atas tim tuan rumah menjelang akhir babak pertama. Kepastian itu setelah Kadek Agung menjebol gawang Rodrigo Nascimento.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- unggul 1-0 atas Persijap.

Persijap bermain agresif pada babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Bali United bermain cukup solid di lini pertahanan.

 

Halaman:
1 2
      
