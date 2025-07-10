Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Ngamuk Usai Inter Miami Kandas di Piala Dunia Klub 2025, Bikin Sepasang Gol Beruntun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |14:23 WIB
Lionel Messi <i>Ngamuk</i> Usai Inter Miami Kandas di Piala Dunia Klub 2025, Bikin Sepasang Gol Beruntun!
Lionel Messi mengamuk usai Inter Miami kandas di Piala Dunia Klub 2025 (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

LIONEL Messi tampak mengamuk usai Inter Miami kandas di Piala Dunia Klub 2025. Tidak tanggung-tanggung, La Pulga mengukir dua brace secara beruntun di MLS 2025!

Perjalanan Inter Miami terhenti di babak 16 besar Piala Dunia Klub 2025. Mereka takluk dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor telak 0-4 pada Minggu 29 Juni 2025 pagi WIB.

Lionel Messi di laga Inter Miami vs FC Porto. (Foto: FIFA)

Ambisi Messi untuk mengawinkan trofi Piala Dunia di level tim nasional dan klub pun harus kandas. Namun, pemain berpaspor Argentina itu punya cara tersendiri untuk melampiaskan kekesalannya.

1. Mengamuk

Messi, yang cuma bikin satu gol sepanjang Piala Dunia Klub 2025, langsung mengamuk di Liga Amerika Serikat (AS) 2025. Pesepakbola berusia 38 tahun itu langsung mengemas dua gol secara beruntun!

Sejak tersingkir di Piala Dunia Klub 2025, Inter Miami sudah main dua kali di MLS. Mereka melakoni dua partai tandang melawan CF Montreal dan New England Revolution.

Menariknya, Messi selalu mengukir dua gol di dua pertandingan itu. Sepasang golnya membantu Inter Miami menang 4-1 atas Montreal pada Minggu 6 Juli 2025 pagi WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631099/head-to-head-irak-vs-indonesia-skuad-garuda-dihantui-rekor-buruk-paq.webp
Head to Head Irak vs Indonesia: Skuad Garuda Dihantui Rekor Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Timnas Indonesia U-22 Takluk dari India, Indra Sjafri Fokus Evaluasi Menyeluruh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement