Lionel Messi Ngamuk Usai Inter Miami Kandas di Piala Dunia Klub 2025, Bikin Sepasang Gol Beruntun!

LIONEL Messi tampak mengamuk usai Inter Miami kandas di Piala Dunia Klub 2025. Tidak tanggung-tanggung, La Pulga mengukir dua brace secara beruntun di MLS 2025!

Perjalanan Inter Miami terhenti di babak 16 besar Piala Dunia Klub 2025. Mereka takluk dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor telak 0-4 pada Minggu 29 Juni 2025 pagi WIB.

Ambisi Messi untuk mengawinkan trofi Piala Dunia di level tim nasional dan klub pun harus kandas. Namun, pemain berpaspor Argentina itu punya cara tersendiri untuk melampiaskan kekesalannya.

1. Mengamuk

Messi, yang cuma bikin satu gol sepanjang Piala Dunia Klub 2025, langsung mengamuk di Liga Amerika Serikat (AS) 2025. Pesepakbola berusia 38 tahun itu langsung mengemas dua gol secara beruntun!

Sejak tersingkir di Piala Dunia Klub 2025, Inter Miami sudah main dua kali di MLS. Mereka melakoni dua partai tandang melawan CF Montreal dan New England Revolution.

Menariknya, Messi selalu mengukir dua gol di dua pertandingan itu. Sepasang golnya membantu Inter Miami menang 4-1 atas Montreal pada Minggu 6 Juli 2025 pagi WIB.