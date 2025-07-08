Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Diburu Al Hilal, Reuni dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Jadi Kenyataan?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |07:55 WIB
Lionel Messi Diburu Al Hilal, Reuni dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Jadi Kenyataan?
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. (Foto: UEFA)
A
A
A

LIONEL Messi kini tengah diburu klub Arab Saudi, Al Hilal. Jika benar gabung ke Al Hilal, duel Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo bisa kembali tercipta di Arab Saudi.

Al Hilal tengah menggoda Messi agar gabung klubnya usai kontraknya habis dengan Inter Miami. Kontrak pesepakbola megabintang berjuluk La Pulga itu diketahui akan habis pada 31 Desember 2025.

Daftar Top Skor Piala Dunia Klub 2025 Kelar Fase Grup: Ada Lionel Messi?

1. Lionel Messi Diburu Al Hilal

Dilansir dari Marca, Selasa (8/7/2025), lantaran kontrak Messi hanya tersisa 6 bulan lagi, dia pun sudah diperbolehkan negosiasi dengan klub lain. Al Hilal pun ramai dikaitkan dengan Lionel Messi

Ini bukan pertama kalinya Al Hilal dikabarkan kepincut memboyong Lionel Messi ke markasnya. Klub raksasa Ara Saudi itu sebelumnya juga punya ambisi besar mengontrak bintang Argentina tersebut beberapa bulan sebelum kontrak Messi habis dengan PSG.

Saat itu, pakar transfer sepakbola, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa Al Hilal bahkan menawari Messi gaji yang sangat besar, melebihi upah yang diterimanya di Prancis. Tetapi, tawaran itu akhirnya ditolak Messi.

Messi pun telah dikaitkan dengan Liga Arab Saudi dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah wawancara dengan Time, ia mengakui menerima tawaran untuk bergabung dengan klub Arab Saudi saat meninggalkan PSG dan mencoba kembali ke Barcelona.

"Saya banyak berpikir untuk bergabung dengan liga Saudi, di mana saya mengenal negaranya dan mereka telah menciptakan kompetisi yang sangat kuat yang dapat menjadi liga penting dalam waktu dekat," jelas Messi, dikutip dari Marca.

Kini, Al Hilal pun mencoba melakukan pendekatan kembali. Petinggi klub tersebut saat ini berada di Amerika Serikat untuk Piala Dunia Klub 2025 dengan tujuan lainnya. Mereka dikabarkan juga sedang melakukan pembicaraan dengan Jorge Messi yang merupakan ayah dan perwakilan Lionel Messi.

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi telah mengajukan proposal yang sangat menguntungkan untuk Lionel Messi. Kabarnya, kesepakatan dapat memecahkan rekor seperti ditawarkan kepada Cristiano Ronaldo. Kontrak yang diusulkan diharapkan bernilai sekira USD200 juta atau sekira Rp3,2 miliar per musim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629643/predator-group-dan-pro-billiard-center-jalin-kemitraan-strategis-indonesia-jadi-tuan-rumah-kejuaraan-dunia-biliar-wpv.webp
Predator Group dan Pro Billiard Center Jalin Kemitraan Strategis, Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement