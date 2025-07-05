5 Pemain Top dengan Gaji Fantastis di MLS 2025, Nomor 1 Lionel Messi!

Berikut lima pemain top dengan gaji fantastis di MLS 2025 termasuk Lionel Messi dan Lorenzo Insigne (Foto: Instagram/@lorinsigneofficial)

BERIKUT lima pemain top dengan gaji fantastis di MLS 2025 (Liga Amerika Serikat 2025). Paling atas jelas adalah Lionel Messi.

MLS dahulu tidak dianggap sebagai liga yang bergengsi. Pesepakbola dunia disebut hanya bergabung ke klub-klub di Negeri Paman Sam untuk menunda waktu pensiun saja.

Namun, saat ini, bayaran pemain-pemain di MLS tidak kalah besar dengan liga-liga top Eropa. Wajar bila kini cukup banyak pesepakbola melirik Amerika Serikat.

5 Pemain Top dengan Gaji Fantastis di MLS 2025

1. Lionel Messi

Megabintang asal Argentina ini mungkin sudah memasuki masa-masa akhir kariernya. Namun, Messi tetap mendapat gaji paling tinggi di antara pesepakbola lain di MLS.

Inter Miami membayar sang pesepakbola dengan gaji dasar USD12 juta (setara Rp194 miliar). Jika ditambah dengan bonus dan lain-lain, nominal pendapatan Messi mencapai USD20,5 juta (setara Rp331 miliar) per tahun.

2. Lorenzo Insigne

Pemain asal Italia ini mendapat gaji sebesar USD7,5 juta (setara Rp121 miliar) per tahun dari Toronto FC. Angka ini sebetulnya membuat Insigne ada di posisi tiga dalam hal gaji pokok.

Namun, eks Napoli ini mendapat bonus dan lain-lain sehingga angkanya mencapai USD15,4 juta (setara Rp249 miliar) per tahun. Insigne hanya kalah dari Messi.