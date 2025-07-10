Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Juli 2025 Paling Tinggi, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |09:08 WIB
3 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Juli 2025 Paling Tinggi, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia naik 5 posisi di ranking FIFA Juli 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mengalami lonjakan ranking FIFA Juli 2025 paling tinggi sudah dirilis. Laga-laga yang digelar Juni 2025 menjadi penentu naik atau tidaknya ranking sebuah negara.

Dari 11 negara ASEAN, tiga di antaranya mengalami lonjakan ranking FIFA paling tinggi pada Juli 2025. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara ASEAN yang mengalami lonjakan ranking FIFA Juli 2025 paling tinggi:

1. Timnas Indonesia (Naik 5 Posisi)

Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia naik lima posisi di ranking FIFA Juli 2025, tepatnya dari posisi 123 ke 118 dunia dengan 1,1154.55 angka. Di FIFA Matchday Juni 2025, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin, hasil menang 1-0 atas China dan tumbang 0-6 dari Jepang.

Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan posisi terbaik bagi mereka dalam 19 tahun terakhir. Terakhir kali Timnas Indonesia berada di posisi 118 medio 2006.

Selanjutnya pada September 2025, Timnas Indonesia akan menantang Lebanon (112) dan Kuwait (138) dalam laga uji coba di Surabaya. Mumpung main di kandang sendiri, Timnas Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih poin sebanyak-banyaknya.

Libya, Zimbabwe dan Madagascar adalah beberapa negara yang berpeluang disalip Timnas Indonesia ketika ranking FIFA terbaru selanjutnya diumumkan pada September 2025. Jadi, siap menggila Timnas Indonesia?

 

Halaman:
1 2
      
