SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Resmi Cetak Sejarah Hari Ini, Bikin Iri Thailand dan Vietnam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |06:11 WIB
Timnas Indonesia Resmi Cetak Sejarah Hari Ini, Bikin Iri Thailand dan Vietnam?
Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah di ranking FIFA Juli 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia resmi mencetak sejarah hari ini, Kamis (10/7/2025). Pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir atau sejak Mei 2006, skuad Garuda menembus peringkat 118 dunia! Mengutip dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menempati peringkat 110 dunia pada Mei 2006.

Setelah Mei 2006, ranking FIFA Timnas Indonesia terus merosot. Titik terendah ranking FIFA skuad Garuda tersaji pada Agustus 2016, atau tak lama setelah lepas dari sanksi FIFA. Saat itu, Timnas Indonesia asuhan mendiang Alfred Riedl menempati peringkat 191 dunia!

1. Titik Balik pada 2021

Timnas Indonesia menang dua kali atas Taiwan pada September 2021. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia menang dua kali atas Taiwan pada September 2021. (Foto: PSSI)

Titik balik meroketnya ranking FIFA skuad Garuda terjadi pada September 2021. Dua kemenangan atas Taiwan di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 membuat Timnas Indonesia naik 10 posisi dari peringkat 175 ke 165 dunia.

Setelah itu, rentetan hasil positif didapat Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya finis runner-up Piala AFF 2020, menembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pencapaian di atas mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Ketimbang ranking FIFA April 2025, Timnas Indonesia naik lima posisi (123 ke 118) karena mendapatkan tambahan 11,6 poin, efek menang atas China di matchday sembilan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

2. Thailand dan Vietnam Merana

Di saat Timnas Indonesia naik lima posisi di ranking FIFA Juli 2025 yang resmi dirilis sore ini, lain halnya dengan rival skuad Garuda dari Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam turun posisi karena hasil negatif di FIFA Matchday Juni 2025.

 

