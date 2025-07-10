Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Final Piala Presiden 2025: Oxford United vs Port FC!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |22:37 WIB
Jadwal Final Piala Presiden 2025: Oxford United vs Port FC!
Simak jadwal final Piala Presiden 2025 antara Oxford United vs Port FC (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)
BANDUNG – Jadwal Final Piala Presiden 2025 sudah diketahui. Oxford United akan menantang Port FC di partai puncak!

Turnamen Piala Presiden 2025 sudah merampungkan semua laga di fase grup. Oxford United tampil sebagai juara Grup A sementara Port FC memuncaki klasemen Grup B.

1. Port FC Juara Grup B

Dewa United vs Port FC di Piala Presiden 2025 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Port FC lebih dulu melaju ke babak final. The Lions memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Dewa United FC dengan skor 2-1 di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025) sore WIB.

Kemenangan itu memastikan Port FC menyapu bersih semua laga di Grup B. Mereka menjadi juara grup dengan raihan enam poin.

2. Oxford United Juara Grup A

Oxford United menyusul beberapa jam kemudian. The Yellows sukses menghancurkan Arema FC dengan skor 4-0 juga di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (10/7/2025) malam WIB.

Ole Romeny dan kawan-kawan tampil sebagai juara Grup A dengan enam poin. Mereka juga punya selisih gol mencolok yakni +7 usai menang 6-3 atas Liga Indonesia All Star dan 4-0 melawan Arema FC.

 

Telusuri berita bola lainnya
