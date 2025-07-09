Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tinggalkan Eropa, Shayne Pattynama: Semangat untuk Tantangan Baru di Buriram United!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |23:11 WIB
Tinggalkan Eropa, Shayne Pattynama: Semangat untuk Tantangan Baru di Buriram United!
Shayne Pattynama resmi gabung Buriram United. (Foto: Buriram United)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, girang bukan main gabung Buriram United. Dia menegaskan siap hadapi tantangan baru.

Ya, Shayne resmi diperkenalkan sebagai pemain baru oleh Buriram United. Dia tinggalkan kariernya sepakbola di Eropa.

Breaking News: Shayne Pattynama Resmi Gabung Klub Thailand Buriram United

1. Shayne Pattynama Resmi Diperkenalkan Buriram United

Shayne Pattynama direkrut Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh klub Belgia KAS Eupen.

Bergabung dengan Buriram United membuat Shayne tak lagi bermain di Eropa. Walau demikian, Shayne mengaku sangat senang mendapat kesempatan untuk bermain dengan 11 kali juara Liga Thailand tersebut.

“Senang sekali bisa bergabung dengan klub besar ini!” tulis Shayne dikutip dari akun Instagram pribadinya (@s.pattynama), Rabu (9/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630811/jadwaldan-link-streaming-round-4-afc-asian-qualifiers-uea-vs-oman-timnas-indonesia-vs-irak-division-cyb.webp
JadwalÂ dan Link Streaming Round 4 AFC Asian Qualifiers: UEA vs Oman, Timnas Indonesia vs Irak diÂ VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/persija_jakarta_hyundai.jpg
Persija Jakarta Gaet Raksasa Otomotif Korea untuk Dominasi Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement