Tinggalkan Eropa, Shayne Pattynama: Semangat untuk Tantangan Baru di Buriram United!

BEK Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, girang bukan main gabung Buriram United. Dia menegaskan siap hadapi tantangan baru.

Ya, Shayne resmi diperkenalkan sebagai pemain baru oleh Buriram United. Dia tinggalkan kariernya sepakbola di Eropa.

1. Shayne Pattynama Resmi Diperkenalkan Buriram United

Shayne Pattynama direkrut Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh klub Belgia KAS Eupen.

Bergabung dengan Buriram United membuat Shayne tak lagi bermain di Eropa. Walau demikian, Shayne mengaku sangat senang mendapat kesempatan untuk bermain dengan 11 kali juara Liga Thailand tersebut.

“Senang sekali bisa bergabung dengan klub besar ini!” tulis Shayne dikutip dari akun Instagram pribadinya (@s.pattynama), Rabu (9/7/2025).