HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Liga Thailand, Nomor 1 Shayne Pattynama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |10:04 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Liga Thailand, Nomor 1 Shayne Pattynama!
Berikut tiga pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Thailand termasuk Pratama Arhan (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga Thailand. Salah satunya adalah Shayne Pattynama.

Kompetisi teratas Negeri Gajah Putih semakin menarik di mata pemain Timnas Indonesia. Beberapa pesepakbola mulai mencoba peruntungannya di Thailand.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Tentu pemain-pemain ini memiliki alasan tersendiri dengan bergabung ke klub Liga Thailand. Siapa saja ketiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berkarier di Liga Thailand

1. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

Pesepakbola berdarah Semarang ini baru saja resmi bergabung dengan Buriram United. Pattynama menerima pinangan klub berkostum biru tersebut setelah memutus kontraknya dengan KAS Eupen.

Ini merupakan tantangan baru buat pemain berusia 26 tahun tersebut. Pattynama sebelumnya berkarier di Norwegia bareng Viking (2021-2024) lalu ke Belgia untuk membela KAS Eupen (2024-2026).

2. Pratama Arhan

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan

Pesepakbola satu ini memutuskan melanjutkan kariernya di Bangkok United mulai 2025. Arhan sebelumnya memperkuat Tokyo Verdy (2022-2023) dan Suwon FC (2024).

Di kedua klub itu, pesepakbola berusia 23 tahun ini jarang mendapatkan menit bermain. Bersama Bangkok United, karier Arhan perlahan mulai benderang lagi.

 

