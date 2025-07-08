Patrick Kluivert Panggil Pemain Almeria Daijiro Chirino ke Timnas Indonesia?

PERTAHANAN Tim Nasional (Timnas) Indonesia belum bagus-bagus amat. Terbukti saat menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gawang Timnas Indonesia kawalan Emil Audero dibobol enam kali. Demi memperbaiki kualitas pertahanan, Patrick Kluivert berpeluang mendorong PSSI untuk mendatangkan pemain tambahan di sektor belakang.

Sosok yang berpotensi didekati adalah bek baru Almeria, Daijiro Chirino. Pesepakbola 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku.

Daijiro Chirino resmi gabung Almeria. (Foto: Instagram/@udalmeria)

Secara kualitas jangan ragukan pesepakbola yang satu ini. Setelah berkarier di PEC Zwolle pada 2021-2023, Daijiro Chirino diboyong klub kasta kedua Liga Spanyol CD Castellon pada musim panas 2023.

Selama dua musim membela CD Castellon, bek bertinggi 185 sentimeter ini mencetak satu gol dan lima assist dari 79 pertandingan. Catatan gemilang dicetak Daijiro Chirino di Liga 2 Spanyol 2024-2025. Dari 38 pertandingan, ia mengemas tiga assist. Berkat bantuan Daijiro Chirino, CD Castellon terhindar dari jeratan degradasi.

1. Gabung Almeria

Minggu, 6 Juli 2025 menjadi salah satu tonggak baru bagi Daijiro Chirino. Mantan bek Timnas Belanda U-18 ini diboyong klub Liga 2 Spanyol, Almeria.

Bersama Almeria, Daijiro Chirino berpeluang mencicipi manisnya kasta teratas sepakbola Spanyol, La Liga. Musim lalu saja, Almeria finis di posisi enam klasemen akhir Liga 2 Spanyol 2024-2025 sehingga berhak tampil di playoff promosi.