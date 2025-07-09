5 Pemain yang Berpotensi Dicoret Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Pemain Keturunan!

LIMA pemain yang berpotensi dicoret Gerald Vanenburg jelang Piala AFF U-23 2025 menarik diulas. Salah satunya pemain keturunan.

Ajang Piala AFF U-23 2025 akan segera bergulir. Turnamen yang akan digelar di Indonesia itu rencananya akan berlangsung mulai Selasa, 15 Juli 2025.

Saat ini, pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, pun terus mempersiapkan skuad Garuda. Dia sebelumnya memanggil 30 pemain untuk jalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta yang sudah digelar sejak bulan lalu.

Tetapi, saat TC berlangsung, dua nama dicoret Gerald Vanenburg. Kedua pemain itu berposisi sebagai kiper, yakni Husna Al Malik dari Persik Kediri dan Putra Sheva Sanggasi dari Persib Bandung.

Kini, dari 28 pemain yang sudah jalani TC Timnas Indonesia U-23, Vanenburg masih harus mencoret 5 nama lagi. Sesuai regulas AFF, setiap tim hanya bisa mendaftarkan 23 pemain di setiap laga. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain yang Berpotensi Dicoret Gerald Vanenburg Jelang Piala AFF U-23 2025:

1. Brandon Scheunemann

Nama Brandon Scheunemann juga berpotensi dicoret. Sebab, pemain keturunan Indonesia-Jerman itu kalah saing dengan pemain lain di posisi yang sama, yakni bek tengah.

Di posisi itu, ada nama-nama pemain yang langganan membela Timnas Indonesia level kelompok hingga senior. Mereka bahkan juga mendapat jam main reguler di klubnya. Pemain itu di antaranya Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, hingga Alfharezzi Buffon.

Sementara Brandon Scheunemann, dia hanya main 8 kali bersama Arema FC pada musim lalu. Lima di antaranya dilakoni Brandon di EPA Liga 1 U-20.

2. Muhammad Ardiansyah

Nama Muhammad Ardiansyah berpotensi dicoret. Sebab kini, ada 4 kiper dalam skuad Timnas Indonesia U-23.

Muhammad Ardiansyah pun masih kalah saing dengan Cahya Supriadi yang langganan jadi sarter di level kelompok usia. Kemudian, Gerald Vanenburg juga diprediksi masih akan mengandalkan Daffa Fasya dan Erlangga Setyo. Erlangga juga diketahui bermain reguler di Liga 2 musim lalu.