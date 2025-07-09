Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam di Piala AFF U-23 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |17:32 WIB
Timnas Indonesia U-23 siap hajar Brunei di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
Timnas Indonesia U-23 siap hajar Brunei di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@geraldvanenburgofficial)
JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di laga pembuka Grup A Piala AFF U-23 2025 sudah diumumkan. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu dilangsungkan pada Selasa, 15 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 dan Brunei U-23 sama-sama aktif menggelar pemusatan latihan sejak Juni 2025. Bedanya, Brunei U-23 sudah menggelar pertandingan uji coba, sesuatu yang belum dilakukan skuad Garuda Muda.

Timnas Brunei Darussalam U-23 kalah 1-5 dari Kuching City FC

Brunei U-23 sempat bertemu wakil Liga Super Malaysia, Kuching City FC medio pekan lalu. Hasilnya, negara yang berada di Pulau Kalimantan itu dihajar Kuching City FC dengan skor 1-5.

1. Kenapa Timnas Indonesia U-23 Tak Turun di Piala Presiden 2025?

Saat Oxford United menghadapi Liga Indonesia All Star di laga pembuka Grup A Piala Presiden 2025 pada Minggu 6 Juli 2025, terlihat Jens Raven dan kawan-kawan duduk di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Netizen pun bertanya-tanya, kenapa bukan Timnas Indonesia U-23 yang turun di Piala Presiden 2025? Piala Presiden 2025 dapat dijadikan ajang pemanasan sebelum skuad Garuda Muda turun di Piala AFF U-23 2025 pada 15-29 Juli 2025.

Satu yang pasti, PSSI maupun tim kepelatihan Timnas Indonesia U-23 sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Mungkin jika dipaksakan main di Piala Presiden 2025, dikhawatirkan stamina Muhammad Ferarri dan kawan-kawan terkuras.

 

