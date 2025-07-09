Pelatih Malaysia U-23 Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Nafuzi Zain tak gentar Malaysia U-23 satu grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@theaseanfootball)

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 Nafuzi Zain meremehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025? Meski segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Nafuzi Zain berani memasang target tinggi, yakni meloloskan skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- ke partai puncak.

“Kami siap menghadapi tantangan apa pun. Target kami adalah menembus final (Piala AFF U-23 2025), tapi saya ingin fokus satu per satu. Saat ini, tujuan utama adalah lolos ke semifinal, lalu melangkah ke partai puncak,” kata Nafuzi Zain, Okezone mengutip dari laman ASEAN Football, Rabu (9/7/2025).

1. Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 Saling Sikut

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Filipina U-23 dan Brunei Darussalam U-23. Nantinya keempat tim tersebut saling bertemu satu sama lain.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 saat bertemu di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025! Karena itu, salah satu dari Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 dijagokan lolos ke fase gugur.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 bisa lolos berbarengan. Hal itu asalkan salah satu dari mereka merebut status runner-up terbaik. Selain juara grup (A, B dan C), ada satu tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal.

2. Jagokan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2025

Psywar sudah dilemparkan Nafuzi Zain. Ia disinyalir membuat personel Timnas Indonesia U-23 terbuai dengan menjagokan skuad Garuda Muda calon kuat juara Piala AFF U-23 2025.

Alasan Timnas Indonesia U-23 dijagokan karena bermain di kandang sendiri. Piala AFF U-23 2025 dilangsungkan di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025.