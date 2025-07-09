Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Malaysia U-23 Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |09:49 WIB
Pelatih Malaysia U-23 Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025?
Nafuzi Zain tak gentar Malaysia U-23 satu grup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@theaseanfootball)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23 Nafuzi Zain meremehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025? Meski segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Nafuzi Zain berani memasang target tinggi, yakni meloloskan skuad Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- ke partai puncak.

“Kami siap menghadapi tantangan apa pun. Target kami adalah menembus final (Piala AFF U-23 2025), tapi saya ingin fokus satu per satu. Saat ini, tujuan utama adalah lolos ke semifinal, lalu melangkah ke partai puncak,” kata Nafuzi Zain, Okezone mengutip dari laman ASEAN Football, Rabu (9/7/2025).

1. Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 Saling Sikut

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 tergabung di Grup A Piala AFF U-23 2025 bersama Filipina U-23 dan Brunei Darussalam U-23. Nantinya keempat tim tersebut saling bertemu satu sama lain.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 saat bertemu di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 saat bertemu di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF U-23 2025! Karena itu, salah satu dari Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 dijagokan lolos ke fase gugur.

Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 bisa lolos berbarengan. Hal itu asalkan salah satu dari mereka merebut status runner-up terbaik. Selain juara grup (A, B dan C), ada satu tim runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal.

2. Jagokan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2025

Psywar sudah dilemparkan Nafuzi Zain. Ia disinyalir membuat personel Timnas Indonesia U-23 terbuai dengan menjagokan skuad Garuda Muda calon kuat juara Piala AFF U-23 2025.

Alasan Timnas Indonesia U-23 dijagokan karena bermain di kandang sendiri. Piala AFF U-23 2025 dilangsungkan di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement