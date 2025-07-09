Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Rapat di Belanda dengan Tim Pelatih Timnas Indonesia Jelang Drawing Putaran 4, Ada Apa?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |15:34 WIB
Patrick Kluivert Rapat di Belanda dengan Tim Pelatih Timnas Indonesia Jelang Drawing Putaran 4, Ada Apa?
Patrick Kluivert rapat dengan tim pelatih Timnas Indonesia di Belanda. (Foto: Instagram/@patrickkluivert)
A
A
A

PATRICK Kluivert menggelar rapat di Belanda dengan tim pelatih Timnas Indonesia. Rapat ini digelar jelang drawing putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tampaknya, Patrick Kluivert sudah mulai gempur persiapan untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, ini jadi laga krusial untuk skuad Garuda.

Patrick Kluivert siap bawa Timnas Indonesia mendunia @patrickkluivert9

1. Patrick Kluivert Rapat di Belanda dengan Tim Pelatih Timnas Indonesia

Momen Patrick Kluivert rapat di Belanda bersama tim pelatih Timnas Indonesia diketahui dari unggahan di story Instagram pribadi @patrickkluivert. Rapat koordinasi tim itu dihadiri Alex Pastoor, Denny Landzaat, Regi Blinker, Quentin Jacoba, Bram Verbruggen, Jordy Kluitenberg, dan Leo Echteld.

Patrick pun menuliskan kata-kata penuh semangat dalam unggahan itu. Dia menegaskan bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia terus bekerja demi lolos ke Piala Dunia 2026.

"Kerja sama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026," tulis Kluivert.

 

Halaman:
1 2
      
