Patrick Kluivert Tak Gentar Timnas Indonesia Lawan Qatar atau Arab Saudi, Senyum saat Pimpin Rapat di Belanda

Timnas Indonesia siap tempur di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert disinyalir tak gentar Tim Nasional (Timnas) Indonesia menantang Qatar atau Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya @patrickkluivert9, pelatih 49 tahun itu tersenyum bahagia saat memimpin rapat tim kepelatihan Timnas Indonesia di Belanda.

“Kerja sama tim mewujudkan mimpi. Menuju Piala Dunia 2026,” tulis di unggahan akun Instagram Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert siap bawa Timnas Indonesia mendunia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Dalam rapat tersebut, Patrick Kluvert ditemani seluruh staf pelatih Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Alex Pastoor (asisten pelatih), Denny Landzaat (asisten pelatih) dan Quentin Jakoba (pelatih fisik).

1. Menunggu Lawan di Babak Keempat

Patrick Kluivert beserta jajaran sedang menunggu siapa lawan Timnas Indonesia di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui kelar drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Sebanyak enam negara ambil bagian di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Oman, Timnas Indonesia serta dua tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi.

Enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup yang berisikan masing-masing tiga tim. Tim yang finis teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi runner-up masing-masing grup akan bentrok di babak playoff.