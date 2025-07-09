Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Tak Gentar Timnas Indonesia Lawan Qatar atau Arab Saudi, Senyum saat Pimpin Rapat di Belanda

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |15:20 WIB
Patrick Kluivert Tak Gentar Timnas Indonesia Lawan Qatar atau Arab Saudi, Senyum saat Pimpin Rapat di Belanda
Timnas Indonesia siap tempur di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert disinyalir tak gentar Tim Nasional (Timnas) Indonesia menantang Qatar atau Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya @patrickkluivert9, pelatih 49 tahun itu tersenyum bahagia saat memimpin rapat tim kepelatihan Timnas Indonesia di Belanda.

“Kerja sama tim mewujudkan mimpi. Menuju Piala Dunia 2026,” tulis di unggahan akun Instagram Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert siap bawa Timnas Indonesia mendunia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
Patrick Kluivert siap bawa Timnas Indonesia mendunia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Dalam rapat tersebut, Patrick Kluvert ditemani seluruh staf pelatih Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Alex Pastoor (asisten pelatih), Denny Landzaat (asisten pelatih) dan Quentin Jakoba (pelatih fisik).

1. Menunggu Lawan di Babak Keempat

Patrick Kluivert beserta jajaran sedang menunggu siapa lawan Timnas Indonesia di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui kelar drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Sebanyak enam negara ambil bagian di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Oman, Timnas Indonesia serta dua tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi.

Enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup yang berisikan masing-masing tiga tim. Tim yang finis teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi runner-up masing-masing grup akan bentrok di babak playoff.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724/ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement