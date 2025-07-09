Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Skuad Garuda Resmi Cetak Sejarah 19 Tahun Terakhir!

Patrick Kluivert (kiri) dan Joey Pelupessy bantu Timnas Indonesia naik ke peringkat 118 dunia. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (9/7/2025) resmi dirilis. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia menempati peringkat 118 dunia, naik lima posisi ketimbang sebelumnya. Pencapaian ini merupakan posisi terbaik skuad Garuda dalam 19 tahun terakhir.

Mengutip dari laman resmi FIFA, posisi terbaik Timnas Indonesia dalam 19 tahun terakhir adalah menempati peringkat 110 dunia pada 17 Mei 2006. Setelah Mei 2006, ranking FIFA Timnas Indonesia terus melorot. Skuad Garuda bahkan menutup 2006 dengan menempati posisi 153 dunia.

Timnas Indonesia tembus peringkat 118 dunia. (Foto: PSSI)

Titik terendah Timnas Indonesia tercipta pada Agustus 2016 atau ketika PSSI baru lepas dari hukuman FIFA. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 191 dunia!

1. Pelan-Pelan Membaik

Timnas Indonesia masih berkutat di posisi 180-an dunia pada akhir 2020. Sampai akhirnya titik balik didapatkan Timnas Indonesia pada ranking FIFA Oktober 2021.

Efek menang kandang tandang atas Taiwan di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 175 ke 165 dunia. Sejak saat itu, ranking FIFA skuad Garuda terus meroket.

2. Naik 5 Posisi

Sebelum bulan ini, FIFA terakhir kali merilis ranking pada April 2025. Saat itu skuad asuhan Patrick Kluivert menempati peringkat 123 dunia.

Sekarang atau tiga bulan berselang, Timnas Indonesia naik lima posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia. Timnas Indonesia mengalami kenaikan posisi setelah menang 1-0 atas China di matchday sembilan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025.