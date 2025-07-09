Jadwal Drawing Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi Lagi?

Timnas Indonesia berpotensi bertemu Arab Saudi lagi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)

JADWAL drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing yang melibatkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia ini akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Timnas Indonesia bersama lima negara lain, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman ambil bagian di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak enam negara ini lolos ke babak keempat setelah finis di posisi tiga dan empat di fase ketiga.

1. Qatar dan Arab Saudi Tuan Rumah Babak Keempat

Timnas Qatar tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@qfa)

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. AFC memilih dua negara ini karena menempati ranking FIFA tertinggi ketimbang kontestan lain di babak keempat.

Qatar kini menempati peringkat 53 dunia, Arab Saudi (58), Irak (59), UEA (65), Oman (79) dan Timnas Indonesia (118). Bermain di kandang sendiri praktis memperbesar Qatar dan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026.

2. Regulasi Drawing Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Lantas, bagaimana regulasi drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Sebanyak enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara.

Enam negara ini juga akan dibagi ke dalam tiga pot. Pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2 (UEA dan Irak) dan pot 3 (Timnas Indonesia dan Oman). Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, 10 Juli 2025.