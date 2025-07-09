Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Malmo Hancurkan Iberia 1999, Wakil Gibraltar Hadirkan Kejutan

HASIL Liga Champions 2025-2026 semalam sudah diketahui. Malmo FC berhasil menghancurkan FC Saburtalo/Iberia 1999. Sementara, wakil Gibraltar yakni Lincoln Red Imps bikin kejutan.

Sepuluh laga Leg I Babak Kualifikasi Liga Champions 2025-2026 rampung digelar pada Rabu (9/7/2025) dini hari WIB. Klub-klub yang tampil didominasi dari wilayah Eropa Timur dan Skandinavia.

1. Kurang Familiar

Tidak heran bila nama-nama kesebelasan yang tampil cukup asing di telinga. Hanya beberapa saja yang lumayan terkenal seperti Malmo FF (Swedia), Ludogorets Razgard (Bulgaria), dan Dinamo Minsk (Belarusia) turun di fase ini.

Malmo FF sukses merebut kemenangan 3-1 atas Iberia 1999 (Georgia) di kandang lawan. Hasil positif ini melapangkan jalan menuju fase dua kualifikasi Liga Champions 2025-2026.

Kejutan dihadirkan oleh Lincoln Red Imps. Di luar dugaan, mereka berhasil menang 3-2 atas Vikingur (Kepulauan Faroe) di kandang lawan!