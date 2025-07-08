Advertisement
Okezone.com
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Lolos Langsung di Piala Dunia 2026 jika Iran Resmi Dicoret FIFA?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |14:01 WIB
Timnas Indonesia Lolos Langsung di Piala Dunia 2026 jika Iran Resmi Dicoret FIFA?
Timnas Indonesia siap berjuang di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia dikabarkan bisa lolos langsung di Piala Dunia 2026 jika Iran resmi dicoret dari FIFA. Lantas apakah kabar tersebut benar adanya?

Perlu diketahui, isu tiket Piala Dunia 2026 yang sudah dimiliki Iran bisa saja dicabut FIFA karena panasnya situasi di Timur Tengah. Diketahui, Iran sempat saling serang dan mengirimkan rudal dengan Israel.

Akibat konflik itu, Amerika Serikat ikut menyerang sejumlah fasilitas nuklir Iran. Lalu, Iran ikut menyerang balik Markas Militer Amerika Serikat yang berada di Qatar.

Kabar baiknya, ketiga negara sudah sepakat untuk saling gencatan senjata. Namun, isu mengenai Iran dicoret dari FIFA tetap terdengar sampai saat ini.

1. Iran Dicoret FIFA?

Salah satu alasannya karena Amerika Serikat memberikan lampu merah untuk warga negara Iran masuk ke wilayah mereka. Padahal Piala Dunia 2026 bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tentunya kondisi itu akan membuat para pemain Iran nantinya kesulitan untuk masuk ke Amerika Serikat. Kendati demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFC, Datuk Seri Windsor Paul John memastikan akan mencari solusi terkait masalah Iran itu.

Timnas Iran vs Qatar
Timnas Iran vs Qatar

“Kami pasti menemukan solusi ketika saatnya tiba," ujar Windsor, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (8/7/2025).

Lalu faktor lainnya juga FIFA dikenal keras kepada negara-negara yang invasi ke negara lain.

Rusia sudah menjadi contoh terbaru, di mana sejak 2022 negara tersebut sudah dilarang ikut kompetisi apapun yang berada di bawah bendera UEFA dan FIFA. Rusia dihukum FIFA karena menyerang Ukraina.

 

Halaman:
1 2
      
