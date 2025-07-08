Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Oxford United Brian De Keersmaecker Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia? Netizen Bahagia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |11:16 WIB
Pemain Oxford United Brian De Keersmaecker Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia? Netizen Bahagia!
Brian De Keersmaecker mengirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@briandekeersmaecker)
A
A
A

PEMAIN Oxford United Brian De Keersmaecker mengirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belgia ini kedapatan mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas. Alhasil, mayoritas netizen Indonesia langsung mengajak Brian De Keersmaecker gabung skuad Garuda.

“Ayo gabung Timnas Indonesia brother dan tampil di Piala Dunia 2026,” tulis akun Instagram @ronisyahputra137, mengomentari salah satu unggahan Brian De Keersmaecker di Instagram.

Brian De Keersmaecker diajak gabung Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@briandekeersmaecker)
Brian De Keersmaecker diajak gabung Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@briandekeersmaecker)

“Naturalisasi pak buat temani Ole Romeny,” sambung akun @aqilasilkia.

1. Tampil Gemilang di Laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star

Brian De Keersmaecker bermain saat Oxford United menghadapi Liga Indonesia All Star di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025, Minggu, 6 Juli 2025. Main di babak kedua, Brian De Keersmaecker mencetak gol penutup Oxford United di menit 68.

Setelah melakukan “keeping” dengan kaki kanan, Brian De Keersmaecker melepaskan sepakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang meluncur mulus ke gawang Liga Indonesia All Star. Gol itu pun diunggah Brian De Keersmaecker di akun Instagram-nya dan menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

2. Punya Darah Indonesia?

Sejauh ini belum diketahui secara pasti apakah Brian De Keersmaecker memiliki darah Indonesia atau tidak. Satu yang pasti, ia lahir di Bornem, Belgia pada 6 Mei 2000.

Sekadar diketahui, Belgia memiliki akar budaya yang kuat dengan Belanda. Karena itu, ada potensi Brian De Keersmaecker memiliki darah Indonesia meski belum bisa dikonfirmasi hingga kini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175575/beckham_putra_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_irak_saudinten-ut7G_large.jpg
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak, Marc Klok Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175557/patrick_kluivert_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saudinten-urvC_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Marc Klok Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175500/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Q3V1_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175499/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-AWNY_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda di Dasar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630237/suporter-indonesia-tak-bisa-masuk-stadion-jennifer-coppen-sebut-fans-garuda-dipersulit-ert.webp
Suporter Indonesia Tak Bisa Masuk Stadion, Jennifer Coppen Sebut Fans Garuda Dipersulit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement