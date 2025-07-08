Pemain Oxford United Brian De Keersmaecker Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia? Netizen Bahagia!

PEMAIN Oxford United Brian De Keersmaecker mengirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belgia ini kedapatan mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, @timnas. Alhasil, mayoritas netizen Indonesia langsung mengajak Brian De Keersmaecker gabung skuad Garuda.

“Ayo gabung Timnas Indonesia brother dan tampil di Piala Dunia 2026,” tulis akun Instagram @ronisyahputra137, mengomentari salah satu unggahan Brian De Keersmaecker di Instagram.

Brian De Keersmaecker diajak gabung Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@briandekeersmaecker)

“Naturalisasi pak buat temani Ole Romeny,” sambung akun @aqilasilkia.

1. Tampil Gemilang di Laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star

Brian De Keersmaecker bermain saat Oxford United menghadapi Liga Indonesia All Star di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025, Minggu, 6 Juli 2025. Main di babak kedua, Brian De Keersmaecker mencetak gol penutup Oxford United di menit 68.

Setelah melakukan “keeping” dengan kaki kanan, Brian De Keersmaecker melepaskan sepakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang meluncur mulus ke gawang Liga Indonesia All Star. Gol itu pun diunggah Brian De Keersmaecker di akun Instagram-nya dan menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

2. Punya Darah Indonesia?

Sejauh ini belum diketahui secara pasti apakah Brian De Keersmaecker memiliki darah Indonesia atau tidak. Satu yang pasti, ia lahir di Bornem, Belgia pada 6 Mei 2000.

Sekadar diketahui, Belgia memiliki akar budaya yang kuat dengan Belanda. Karena itu, ada potensi Brian De Keersmaecker memiliki darah Indonesia meski belum bisa dikonfirmasi hingga kini.