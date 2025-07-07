16 Tahun Tangani J-League, Ini Alasan Takeyuki Oya Mau Jadi Manajer Kompetisi Liga 1 Indonesia

Takeyuki Oya bicara alasannya mau menerima tawaran jadi Manajer Umum Kompetisi dan Operasional Liga 1 (Foto: PSSI)

JAKARTA – PT LIB resmi menunjuk Takeyuki Oya sebagai Manajer Umum (GM) Kompetisi dan Operasional Liga 1. Pria asal Jepang itu lalu membeberkan dua alasan utama ketertarikannya.

Operator Liga 1 itu sedang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Senin (7/7/2025) siang WIB. Sebelum dimulai, PT LIB memberikan suatu kejutan, yakni memperkenalkan Oya.

Pria asal Jepang itu bukan sosok kacangan. Dia merupakan mantan petinggi J League dengan pengalamannya selama 16 tahun.

1. Potensi Besar

Saat di Jepang, Oya menjabat sebagai GM Media Promosi dan Departemen Bisnis Internasional dan GM Bisnis Global J League. Jam terbangnya dalam kompetisi sepakbola tak perlu diragukan lagi.

Oya mengungkapkan dua alasan utama mengapa menerima pinangan PT LIB. Pertama, ia melihat Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang menjanjikan dalam sepakbola.

“Jadi alasan utamanya ada dua. Pertama adalah potensi yang besar, saya melihat tidak ada yang perlu didebatkan negara ini punya populasi yang besar dan negara ini sangat suka sepakbola,” kata Oya kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (7/7/2025).