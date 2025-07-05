Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Malam Ini

Timnas Putri Indonesia siap tempur melawan Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artilkel ini. Laga matchday pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 ini dilangsungkan di Sport Centre Kepala Dua Stadium, Tangerang, Sabtu (5/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Taiwan berada di atas angin saat ini. Penyebabnya karena Taiwan hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan status juara grup sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia Wanita 2026.

1. Taiwan Puncaki Klasemen

Timnas Putri Taiwan puncaki klasemen sementara Grup D. (Foto: Instagram/@ctfa.football)

Setelah melalui dua pertandingan, Taiwan duduk di posisi puncak Grup D dengan enam angka. Disusul Pakistan dan Timnas Putri Indonesia di tempat kedua dan ketiga dengan tiga poin. Sementara Kirgistan berada di dasar klasemen dengan nol poin.

Hanya juara grup yang diizinkan lolos Piala Asia Wanita 2026 yang dilangsungkan di Australia. Pakistan dan Kirgistan sudah dipastikan takkan lolos ke putaran final karena tak mungkin finis sebagai juara grup.

2. Syarat Timnas Putri Indonesia Lolos Piala Asia Wanita 2026

Ada dua syarat yang wajib dipenuhi jika Timnas Putri Indonesia ingin lolos Piala Asia Wanita 2026. Pertama, Sheva Imut dan kawan-kawan wajib menang saat bersua Taiwan.

Syarat kedua berharap Pakistan kalah atau imbang saat bersua Kirgistan hari ini pukul 15.30 WIB. Jika kondisi ini terjadi, Timnas Putri Indonesia akan finis sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin.