Masih Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia, Mohamed Salah Takut Balik ke Liverpool

KEPERGIAN mendadak Diogo Jota masih membuat banyak pihak kebingungan dan tak percaya, seperti yang dialami rekan setimnya di Liverpool, yakni Mohamed Salah. Bahkan Salah sampai takut balik ke Liverpool usai jeda libur musim panas karena masih tak percaya atas meninggal dunianya Jota.

Ya, bintang Liverpool, Jota telah meninggal dunia saat berada di Spanyol. Tepatnya Jota meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas hingga mobilnya terbakar, pada Kamis 3 Juli 2025 kemarin.

1. Mohamed Salah Masih Tak Percaya

Terkait kabar rekannya telah meninggal dunia, Salah mengaku benar-benar tak percaya. Ia bahkan takut kembali ke markas Liverpool lantaran tak ingin melihat tak ada sosok Jota lagi.

Salah tahu kepergian rekan setim di sepakbola adalah hal yang biasa, namun cara Jota pergi begitu menyakiti pesepakbola asal Mesir tersebut. Salah mengaku akan sangat sulit menerima fakta Jota takkan kembali ke sesi latihan Liverpool.

“Saya benar-benar kehilangan kata-kata. Hingga kemarin, saya tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang membuat saya takut untuk kembali ke Liverpool setelah jeda. Rekan setim datang dan pergi, tetapi tidak seperti ini. Akan sangat sulit untuk menerima bahwa Diogo tidak akan ada di sana saat kami kembali,” ungkap Salah, dikutip dari akun X @MoSalah, Sabtu (5/7/2025).

Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya @diogoj_18

Salah pun mengucapkan doa kepada orang-orang yang telah ditinggalkan Jota. Terutama pihak keluarga yang pasti sangat kehilangan sosok pemain berusia 28 tahun tersebut.

“Pikiran saya tertuju pada istrinya, anak-anaknya, dan tentu saja orang tuanya yang tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka. Orang-orang yang dekat dengan Diogo dan saudaranya Andre membutuhkan semua dukungan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak akan pernah dilupakan,” imbuh Salah.