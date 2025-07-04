Janji Menyentuh Hati Diogo Jota kepada 3 Anaknya Sebelum Meninggal Dunia, Inspirasi bagi Semua Ayah

SEBELUM meninggal dunia, Diogo Jota pernah berjanji kepada ketiga anaknya, yakni Denis yang lahir pada 2021, Duarte (2023) dan seorang putri (2024). Ia berjanji akan menjadi ayah terbaik bagi ketiganya. “Saya ingin menjadi ayah terbaik yang saya bisa,” kata Diogo Jota dalam wawancara yang dilakukan bersama channel YouTube Liverpool medio akhir 2024, Okezone mengutip dari Mirror, Jumat (4/7/2025).

Profesi sebagai pesepakbola membuat Diogo Jota tidak memiliki waktu banyak bersama istri dan anak-anaknya. Ketika banyak keluarga jalan-jalan di akhir pekan, Diogo Jota justru berpeluh keringat di lapangan hijau.

1. Sempatkan Waktu Bermain untuk Anak

Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

Meski memiliki waktu yang sempit, eks pemain Atletico Madrid ini berupaya menyempatkan bermain bersama anak-anaknya. Tiap kali Diogo Jota pulang berlatih, ketiga anaknya selalu mengajak bermain, khususnya Denis dan Duarte.

“Setelah berlatih seharian bersama tim, saya selalu ingin beristirahat. Namun, setibanya di rumah, anak-anak saya selalu ingin mengajak bermain,” ujar pemegang 49 caps bersama Timnas Portugal ini.

“Saya mengalami hal ini kemarin setelah pertandingan. Saya ingin beristirahat sebentar, namun salah satu anak saya ingin bermain sepakbola dan saya harus menurutinya,” cerita Diogo Jota.

2. Gagal Lihat Tumbuh Kembang sang Anak

Sayangnya, Diogo Jota tak lama melihat tumbuh kembang sang anak. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di kilometer 65 A-52, dekat wilayah Zamora, Sanabria, Spanyol pada Kamis 3 Juli 2025 pagi waktu setempat.