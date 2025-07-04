Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Janji Menyentuh Hati Diogo Jota kepada 3 Anaknya Sebelum Meninggal Dunia, Inspirasi bagi Semua Ayah

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |20:49 WIB
Janji Menyentuh Hati Diogo Jota kepada 3 Anaknya Sebelum Meninggal Dunia, Inspirasi bagi Semua Ayah
Diogo Jota pernah berjanji menjadi ayah terbaik bagi ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)
A
A
A

SEBELUM meninggal dunia, Diogo Jota pernah berjanji kepada ketiga anaknya, yakni Denis yang lahir pada 2021, Duarte (2023) dan seorang putri (2024). Ia berjanji akan menjadi ayah terbaik bagi ketiganya. “Saya ingin menjadi ayah terbaik yang saya bisa,” kata Diogo Jota dalam wawancara yang dilakukan bersama channel YouTube Liverpool medio akhir 2024, Okezone mengutip dari Mirror, Jumat (4/7/2025).

Profesi sebagai pesepakbola membuat Diogo Jota tidak memiliki waktu banyak bersama istri dan anak-anaknya. Ketika banyak keluarga jalan-jalan di akhir pekan, Diogo Jota justru berpeluh keringat di lapangan hijau.

1. Sempatkan Waktu Bermain untuk Anak

Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)
Diogo Jota bersama istri dan ketiga anaknya. (Foto: Instagram/@diogoj_18)

Meski memiliki waktu yang sempit, eks pemain Atletico Madrid ini berupaya menyempatkan bermain bersama anak-anaknya. Tiap kali Diogo Jota pulang berlatih, ketiga anaknya selalu mengajak bermain, khususnya Denis dan Duarte.

“Setelah berlatih seharian bersama tim, saya selalu ingin beristirahat. Namun, setibanya di rumah, anak-anak saya selalu ingin mengajak bermain,” ujar pemegang 49 caps bersama Timnas Portugal ini.

“Saya mengalami hal ini kemarin setelah pertandingan. Saya ingin beristirahat sebentar, namun salah satu anak saya ingin bermain sepakbola dan saya harus menurutinya,” cerita Diogo Jota.

2. Gagal Lihat Tumbuh Kembang sang Anak

Sayangnya, Diogo Jota tak lama melihat tumbuh kembang sang anak. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di kilometer 65 A-52, dekat wilayah Zamora, Sanabria, Spanyol pada Kamis 3 Juli 2025 pagi waktu setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193889/mees_hilgers-cUDb_large.jpg
3 Klub Top Eropa yang Bisa Dilirik Mees Hilgers Usai Pindah Agensi, Nomor 1 Susul Jay Idzes dan Emil Audero!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193783/momen_muhammad_hilmi_gimnastiar_menendang_pemain_perseta_1970_futbollindonesiaa-6JWc_large.jpg
Muhammad Hilmi Gimnastiar Tendang Dada Pemain Lawan, Komdis PSSI: Bisa Dilarang Main Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663419/timnas-futsal-indonesia-lapar-prestasi-ingin-berjaya-di-piala-asia-futsal-2026-gjw.webp
Timnas Futsal Indonesia Lapar Prestasi, Ingin Berjaya di Piala Asia Futsal 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/bek_sayap_al_hilal_joao_cancelo.jpg
Gagal Dapatkan Joao Cancelo, Inter Milan Siapkan Strategi Mengejutkan di Bursa Transfer Musim Panas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement