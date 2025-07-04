Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tulisan “Jordi is Here” Muncul di JIS, Jordi Amat Resmi Gabung Persija Jakarta?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |21:53 WIB
Tulisan “Jordi is Here” Muncul di JIS, Jordi Amat Resmi Gabung Persija Jakarta?
Jordi Amat segera gabung Persija Jakarta? (Foto: Instagram/officialjohor)
A
A
A

JAKARTA - Tulisan berbunyi Jordi is Here terlihat di markas Persija Jakarta, Jakarta International Stadium (JIS), pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Banyak yang langsung menyimpulkan Jordi yang dimaksud adalah bek Timnas Indonesia, Jordi Amat yang memang tengah dikaitkan dengan Persija.

Tulisan Jordi is Here berarti Jordi ada di sini kemungkinan memberitahukan Jordi sudah tiba di Jakarta. Kehadirannya memang sudah sangat dinanti fans Persija, The Jakmania, karena bek Timnas Indonesia itu tak kunjung diumumkan resmi oleh tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

1. Kode di JIS

Jordi Amat menuju Persija Jakarta kini sudah bukan rumor lagi. Isu yang sudah berkembang  beberapa waktu belakangan itu secara perlahan mulai menunjukkan kepastiannya.

Meski belum diumumkan secara resmi, Persija Jakarta sudah secara terang-terangan memberikan sinyal kedatangan Jordi Amat dengan cara yang cukup unik dan berbeda. Yakni melalui Facade Lighting JIS pada Jumat (4/7/2025) malam WIB.

"Jordi Is Here," bunyi kalimat berjalan pada Facade Lighting di JIS.

Jordi Amat in here terlihat di JIS
Jordi Amat in here terlihat di JIS

Video kemunculan teks berjalan itu turut diunggah oleh Ketua Umum Pengurus Pusat The Jakmania, Diky Soemarno dalam akun Instagram pribadinya. Terlihat video itu diambil dari sudut pandang depan stadion.

2. Didatangkan untuk Perkuat Lini Belakang Persija

Dengan kepastian ini, maka Jordi Amat menjadi nama ketiga yang didatangkan oleh Persija Jakarta jelang Liga 1 2025-2026. Sebelumnya Macan Kemayoran sudah merekrut penyerang lokal Eksel Runtukahu dan gelandang bertahan asing asal Brasil, Van Basty Sousa.

 

Halaman:
1 2
      
