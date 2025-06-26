Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Datangkan Luciano Guaycochea, Ternyata Sepupu Gelandang Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |11:10 WIB
Persib Bandung Datangkan Luciano Guaycochea, Ternyata Sepupu Gelandang Liverpool!
Persib Bandung resmi mendatangkan Luciano Guaycochea yang ternyata sepupu gelandang Liverpool Alexis Mac Allister (Foto: Instagram/@luchoguayco)
PERSIB Bandung resmi mendatangkan Luciano Guaycochea. Ternyata, sang rekrutan anyar masih sepupu gelandang Liverpool Alexis Mac Allister!

Kedatangan Guaycochea diumumkan oleh Persib pada Rabu 25 Juni 2025. Pesepakbola berpaspor Argentina itu direkrut usai kontraknya habis bersama Perak FC.

1. Asia Tenggara

Luciano Guaycochea (Foto: Instagram/@luchoguayco)

Pemain yang akrab disapa Lucho itu diyakini sudah terbiasa dengan atmosfer sepakbola Asia Tenggara. Dalam 39 penampilan selama dua musim, ia mencetak 15 gol dengan 11 di antaranya dicetak musim lalu.

Walau begitu, ini akan jadi kali pertama Guaycochea tampil di Indonesia. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, yakin proses transisi pesepakbola berusia 33 tahun itu akan cepat.

“Kami paham adaptasi tetap dibutuhkan, apalagi ini kali pertama Lucho bermain di Indonesia. Tapi dengan pengalaman dan etos kerja yang ia tunjukkan di Malaysia, kami optimistis proses transisinya akan berjalan cepat,” kata Adhi.

Hal unik dilakukan Persib saat mengumumkan Guaycochea. Sebab, pesepakbola kelahiran La Pampa itu mendapat pesan penting dari Kevin Mac Allister yang notabene kakak dari Alexis Mac Allister.

 

