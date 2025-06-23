Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 4 Tim yang Lolos 16 Besar Piala Dunia Klub 2025: Ada Juventus dan Manchester City!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:19 WIB
Daftar 4 Tim yang Lolos 16 Besar Piala Dunia Klub 2025: Ada Juventus dan Manchester City!
Berikut daftar empat tim yang lolos 16 besar Piala Dunia Klub 2025 termasuk Juventus (Foto: Juventus)
DAFTAR 4 tim yang lolos 16 besar Piala Dunia Klub 2025 sudah diketahui. Ada Juventus dan Manchester City yang kompak meraih kemenangan di matchday dua tadi malam!

Ya, matchday dua Piala Dunia Klub 2025 sudah rampung digelar hingga Senin (23/6/2025) pagi WIB. Sebanyak empat kesebelasan sudah menggenggam tiket ke babak 16 besar dari fase grup.

1. Flamengo

Flamengo vs Chelsea (Foto: FIFA)
Flamengo vs Chelsea (Foto: FIFA)

Klub pertama yang memastikan diri lolos adalah Flamengo. Wakil Brasil ini melaju ke 16 besar usai mengalahkan Chelsea 3-1 pada Sabtu 21 Juni 2025 dini hari WIB.

Flamengo kini mengoleksi 6 poin dan memuncki klasemen Grup D. Mereka hanya tinggal menanti siapa runner-up dari Grup D yang akan diperebutkan Chelsea dan ES Tunis di matchday tiga.

Kesebelasan kedua yang menggenggam tiket ke 16 besar adalah Bayern Munich. Die Roten memastikan diri lolos usai menumpas Boca Juniors 2-1 pada Sabtu 21 Juni 2025 pagi WIB.

Kemenangan itu menambah koleksi poin Bayern menjadi 6. Mereka juga memuncaki klasemen Grup C dan hampir pasti finis sebagai juara grup lantaran keunggulan selisih gol yakni surplus 11 (12-1).

 

