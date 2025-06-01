Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Siapa Xana Martinez, Putri Luis Enrique yang Banner-nya Curi Perhatian di Final Liga Champions 2024-2025?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |14:25 WIB
Siapa Xana Martinez, Putri Luis Enrique yang Banner-nya Curi Perhatian di Final Liga Champions 2024-2025?
Fans PSG membentangkan banner untuk Luis Enrique dan Xana Martinez usai juara Liga Champions 2024-2025 (Foto: X/@PSG_Report)
A
A
A

SIAPA Xana Martinez, putri Luis Enrique yang banner-nya curi perhatian di final Liga Champions 2024-2025? Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) itu mempersembahkan titel juara untuk buah hatinya tersebut.

PSG menjuarai Liga Champions 2024-2025 usai menghancurkan Inter Milan 5-0 dalam laga final di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Minggu (1/6/2025) dini hari WIB. Itu merupakan gelar pertama bagi Les Parisiens.

PSG juara Liga Champions

Sedangkan, bagi Enrique, ini adalah titel Liga Champions kedua setelah mengantar Barcelona juara pada musim 2014-2015. Ketika itu, ia tertangkap kamera merayakan gelar bersama dengan Xana.

1. Meninggal Dunia karena Kanker

Sang putri kecil berfoto bersama Enrique dengan trofi Liga Champions. Pria asal Spanyol tersebut begitu kehilangan Xana yang meninggal dunia pada 29 Agustus 2019 karena kanker.

Kepergian sang anak yang baru berusia 9 tahun sempat memukul Enrique. Namun, eks gelandang Barcelona itu sadar, hidup harus terus berlanjut.

Final Liga Champions 2024-2025 menjadi momen Enrique mengenang kembali Xana. Apalagi, penggemar PSG memperlihatkan banner atau spanduk yang begitu menyentuh.

 

