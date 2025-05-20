Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Selamat dari Ancaman Degradasi Liga 1, Eky Taufik Lega

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |02:05 WIB
Persis Solo Selamat dari Ancaman Degradasi Liga 1, Eky Taufik Lega
Persis Solo kala berlaga. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

PERSIS Solo selamat dari ancaman degradasi Liga 1. Bek Persis Solo, Eky Taufik Febriyanto, pun merasa lega.

Eky mengatakan, ini merupakan hasil manis dari kerja keras pemain yang diiringi dukungan suporter. Kini, dia fokus menatap laga tersisa bersama Persis Solo.

Persis Solo vs Dewa United

1. Persis Solo Selamat dari Ancaman Degradasi

Persis Solo selamat dari ancaman degradasi setelah menahan imbang Dewa United 1-1 di pekan ke-33 Liga 1 2024-2025. Hasil imbang itu dituai di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 17 Mei 2025.

Tim tuan rumah kebobolan lebih dulu via Taisei Marukawa (20'). Namun, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- berhasil membalas lewat Zanadin Fariz (56').

Satu poin sudah cukup untuk menyelamatkan Persis Solo dari zona degradasi. Mereka kini mengoleksi 36 poin, unggul 4 poin dari PSS Sleman yang berada di urutan 16 atau zona degradasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement