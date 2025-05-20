Persis Solo Selamat dari Ancaman Degradasi Liga 1, Eky Taufik Lega

PERSIS Solo selamat dari ancaman degradasi Liga 1. Bek Persis Solo, Eky Taufik Febriyanto, pun merasa lega.

Eky mengatakan, ini merupakan hasil manis dari kerja keras pemain yang diiringi dukungan suporter. Kini, dia fokus menatap laga tersisa bersama Persis Solo.

1. Persis Solo Selamat dari Ancaman Degradasi

Persis Solo selamat dari ancaman degradasi setelah menahan imbang Dewa United 1-1 di pekan ke-33 Liga 1 2024-2025. Hasil imbang itu dituai di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 17 Mei 2025.

Tim tuan rumah kebobolan lebih dulu via Taisei Marukawa (20'). Namun, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- berhasil membalas lewat Zanadin Fariz (56').

Satu poin sudah cukup untuk menyelamatkan Persis Solo dari zona degradasi. Mereka kini mengoleksi 36 poin, unggul 4 poin dari PSS Sleman yang berada di urutan 16 atau zona degradasi.