Reaksi Bek Madura United Usai Resmi Bertahan di Liga 1

REAKSI bek Madura United, Kartika Vedhayanto, usai resmi bertahan di Liga 1. Dia bersyukur atas pencapaian tim.

Kartika menyebut keberhasilan bertahan di Liga 1 sebagai buah dari kerja keras seluruh elemen klub. Kini, dia pun fokus menatap laga tersisa.

1. Madura United Bertahan di Liga 1

Madura United akhirnya memastikan diri bertahan di kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Kepastian itu didapat usai memetik kemenangan krusial atas Bali United pada pekan ke-33 Liga 1 20242-2025.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 17 Mei 2025, Laskar Sapeh Kerrab tampil solid dan menang dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol Madura United masing-masing dicetak oleh Andi Irfan pada menit ke-21 dan Lulinha pada menit ke-26.

Tambahan tiga poin ini membuat Madura United mengumpulkan 36 poin dan naik ke posisi ke-14 klasemen sementara. Dengan hanya satu laga tersisa, poin tersebut sudah cukup mengamankan posisi mereka dari jeratan degradasi.

2. Kartika Vedhayanto Bersyukur

Kartika Vedhayanto pun bersyukur dengan pencapaian ini. Menurut pemain asal Solo itu, motivasi tinggi yang ditunjukkan skuad di putaran kedua menjadi salah satu kunci bangkitnya Madura United dari keterpurukan.

“Pertama-tama, kami sangat bersyukur bisa memastikan bertahan di Liga 1. Musim ini penuh tantangan, tapi semua pemain, pelatih, dan manajemen berjuang bersama melewati semuanya,” ujar Kartika, dikutip Selasa (20/5/2025).

“Motivasi kami meningkat drastis di putaran kedua. Setiap pertandingan jadi seperti final, dan semua komponen tim punya semangat yang sama untuk keluar dari tekanan,” lanjutnya.