Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Bek Madura United Usai Resmi Bertahan di Liga 1

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |01:05 WIB
Reaksi Bek Madura United Usai Resmi Bertahan di Liga 1
Madura United kala berlaga. (Foto: Madura United)
A
A
A

REAKSI bek Madura United, Kartika Vedhayanto, usai resmi bertahan di Liga 1. Dia bersyukur atas pencapaian tim.

Kartika menyebut keberhasilan bertahan di Liga 1 sebagai buah dari kerja keras seluruh elemen klub. Kini, dia pun fokus menatap laga tersisa.

Bali United vs Madura United

1. Madura United Bertahan di Liga 1

Madura United akhirnya memastikan diri bertahan di kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Kepastian itu didapat usai memetik kemenangan krusial atas Bali United pada pekan ke-33 Liga 1 20242-2025.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 17 Mei 2025, Laskar Sapeh Kerrab tampil solid dan menang dengan skor meyakinkan 2-0. Dua gol Madura United masing-masing dicetak oleh Andi Irfan pada menit ke-21 dan Lulinha pada menit ke-26.

Tambahan tiga poin ini membuat Madura United mengumpulkan 36 poin dan naik ke posisi ke-14 klasemen sementara. Dengan hanya satu laga tersisa, poin tersebut sudah cukup mengamankan posisi mereka dari jeratan degradasi.

2. Kartika Vedhayanto Bersyukur

Kartika Vedhayanto pun bersyukur dengan pencapaian ini. Menurut pemain asal Solo itu, motivasi tinggi yang ditunjukkan skuad di putaran kedua menjadi salah satu kunci bangkitnya Madura United dari keterpurukan.

“Pertama-tama, kami sangat bersyukur bisa memastikan bertahan di Liga 1. Musim ini penuh tantangan, tapi semua pemain, pelatih, dan manajemen berjuang bersama melewati semuanya,” ujar Kartika, dikutip Selasa (20/5/2025).

“Motivasi kami meningkat drastis di putaran kedua. Setiap pertandingan jadi seperti final, dan semua komponen tim punya semangat yang sama untuk keluar dari tekanan,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646561/daniel-dubois-batalkan-duel-lawan-frank-sanchez-tinju-kelas-berat-memanas-gsu.webp
Daniel Dubois Batalkan Duel Lawan Frank Sanchez, Tinju Kelas Berat Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_1.jpg
Fajar/Fikri Selangkah Lagi Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement