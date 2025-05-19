Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stefano Lilipaly Ungkap Kunci Sukses Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |23:24 WIB
Stefano Lilipaly Ungkap Kunci Sukses Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert
Stefano Lilipaly berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)
A
A
A

STEFANO Lilipaly berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ia mengaku siap kapan pun dibutuhkan oleh Skuad Garuda.

Lilipaly masuk ke dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia untuk dua laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali, pada 26 Mei 2025.

1. Kontribusi Terbaik

stefano lilipaly borneo fc foto borneo fc

Fano -sapaan akrabnya- mengatakan memang berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama Borneo FC di level klub. Jadi, hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik saat mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia.

"Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk Timnas Indonesia saya selalu siap,” kata Lilipaly, mengutip dari laman resmi PT LIB, Senin (19/5/2025).

“Walau dipanggil atau tidak, saya tetap bangga," imbuh mantan pemain FC Utrecht tersebut.

Lilipaly sudah mencatatkan lima gol dan dua assist dalam 22 penampilan di Liga 1 2024-2025. Ia diyakini masuk daftar panggil karena dibutuhkan di posisi gelandang serang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185051/timur_kapadze-Nb2Y_large.jpg
Timur Kapadze Jalin Komunikasi dengan PSSI, Bahas Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185021/timur_kapadze-PLuq_large.jpg
Timur Kapadze di Jakarta, Tegaskan Kedatangan Bukan untuk Wawancara Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646561/daniel-dubois-batalkan-duel-lawan-frank-sanchez-tinju-kelas-berat-memanas-gsu.webp
Daniel Dubois Batalkan Duel Lawan Frank Sanchez, Tinju Kelas Berat Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement