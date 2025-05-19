Stefano Lilipaly Ungkap Kunci Sukses Dipanggil Lagi ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert

Stefano Lilipaly berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@stefanolilipaly)

STEFANO Lilipaly berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ia mengaku siap kapan pun dibutuhkan oleh Skuad Garuda.

Lilipaly masuk ke dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia untuk dua laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bali, pada 26 Mei 2025.

1. Kontribusi Terbaik

Fano -sapaan akrabnya- mengatakan memang berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama Borneo FC di level klub. Jadi, hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik saat mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia.

"Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk Timnas Indonesia saya selalu siap,” kata Lilipaly, mengutip dari laman resmi PT LIB, Senin (19/5/2025).

“Walau dipanggil atau tidak, saya tetap bangga," imbuh mantan pemain FC Utrecht tersebut.

Lilipaly sudah mencatatkan lima gol dan dua assist dalam 22 penampilan di Liga 1 2024-2025. Ia diyakini masuk daftar panggil karena dibutuhkan di posisi gelandang serang.