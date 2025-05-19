4 Calon Pengganti Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs China, Nomor 1 Siap Kasih Pembuktian

Berikut empat calon pengganti Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

BERIKUT empat calon pengganti Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Timnas China. Salah satunya siap memberi pembuktian kepada pelatih Patrick Kluivert.

PSSI sudah mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga tersisa di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nama Marselino ada di dalam daftar tersebut.

Marselino Ferdinan beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Akan tetapi, pemain Oxford United itu akan absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas China karena akumulasi kartu. Kluivert harus putar otak untuk mencari penggantinya.

Dalam daftar 32 nama yang dipanggil, ada beberapa sosok yang bisa berperan di posisi gelandang serang untuk menggantikan Marselino. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Calon Pengganti Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs China

4. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya tampil brilian di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pemain satu ini menuai pujian di laga kontra Timnas Bahrain kendati baru main di babak kedua. Ricky juga cukup apik di Liga 1 2024-2025 bersama Dewa United FC hingga pekan ke-33.

Pesepakbola berusia 29 tahun itu melepas enam assist dan mencetak dua gol dalam 25 laga di Liga 1. Bersama Timnas Indonesia, Ricky sudah membukukan lima gol dan enam assist dalam 38 pertandingan.

3. Yakob Sayuri

Yakob Sayuri saat membela Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang (Foto: PSSI)

Pemain satu ini kembali masuk dalam daftar panggil Timnas Indonesia setelah absen pada Maret 2025. Yakob musim ini juga tampil bagus bersama Malut United FC dengan 10 gol dan enam assist dari 27 laga.

Pesepakbola berusia 27 tahun ini juga sudah berpengalaman di Timnas Indonesia. Yakob tampil sebanyak 24 kali dengan catatan tiga gol dan tiga assist.